Rindal Sokneråd søker frivillige

Vi tror at mange i bygda vår kan synes at dette vil være en meningsfull oppgave. Å stå i en slik base vil innebære at du kan bli spurt noen ganger i året om å bidra. Du bestemmer selv hvilke oppgaver du kan tenke deg å gjøre. Aktuelle oppgaver er maling og vedlikehold av kirkene, kirkegårdene og menighetshuset, medhjelper på gudstjenester, utdeling av gaver til 90-åringer (nytt tiltak), kirkekaffe, komite på arrangementer for eksempel for konfirmanter og 50-årskonfirmanter, praktisk medhjelper for babytreff, konfirmanter og barnekor.

Er dette noe du har lyst til å delta på? Ta kontakt med soknerådsleder Leif Ove på tlf: 93495630. Tusen takk!

Hilsen Rindal Sokneråd