Rindal slet seg til viktig borteseier

Hjemmelaget klarte å henge med rindalingene i første omgang, og var bare ett mål bak på stillingen 11 - 12 fem minutter før pause. Marit Ustad Hove og Gro Anita Bolme scoret ett mål hver i sluttminuttene, og sørget for at Rindal kunne gå til pause på stillingen 11 - 14.

Etter hvilen startet Gro Anita Bolme et målshow, og scoret sju mål på et drøyt kvarter og var svært delaktig i at Rindal raste i fra i målprotokollen. Åtte minutter ut i omgangen ledet Rindal 13 - 22, og alt lå til rette for en solid borteseier. Men hjemmelaget ville ikke gi seg, og klarte å kjempe seg inn i kampen igjen. Fem minutter før slutt var avstanden redusert til tre mål på stillingen 23 - 26. Rana/Bossmo&Ytteren pådro seg en utvisning helt på tampen, og måtte avslutte kampen med èn spiller mindre på banen. Det utnyttet Rindal til sin fordel, og vant til slutt kampen 25 - 29. Kampens to siste mål ble scoret av Gro Anita Bolme, som dermed endte på hele 13 spillemål.

Søndag venter Sandnessjøen til kamp kl 12.00. Dette er også et lag som rykket opp fra 4. divisjon forrige sesong.

Etter to serierunder står Rindal med full pott (4 poeng).

Trener Anders Moe Sæter oppsummerer lørdagens oppgjør som en rar kamp.

- Det er nesten vanskelig å beskrive. Det var lite som stemte for oss i dag, og vi sliter med rytmen fra start til slutt. Men vi vinner, og det er det viktigste, sier Moe Sæter som trekker frem 16 år gamle Mina Halgunset som en av profilene i dagens kamp.

Mina spilte sin andre seniorkamp lørdag.

- Mina gjør en enorm forsvarsjobb for oss i dag, noe som er usedvanlig imponerende for en fersk 16-åring i 3. divisjon, sier Sæter.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Maren Halgunset

** Gro Anita Bolme

* Mina Halgunset

Kampfakta Rana/Bossmo & Ytteren - Rindal 25 - 29 (11 - 14)

Maren Halgunset

Ane Lyngstad

Gro Anita Bolme 13

Maja Reitan 2

Ane Vasskog 3

Anja Søyseth 4

Mina Halgunset 1

Mona Bolme Nonstad

Marit Ustad Hove 6

Hanna Saksen

Elin Landsem