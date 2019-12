Rindal sjanseløse mot Stjørdal

Rindal hang bra ned i starten av kampen, mye takket være keeper Maren Halgunset som vartet opp med flere gode redninger. Malin Bjørnås fikk også en god start på kampen, og scoret fire av Rindals fem første mål. Ni minutter ut i kampen ledet Rindal 5 - 4. Stjørdal tok over ledelsen på stillingen 5 - 6, og ga den aldri fra seg igjen.

Rindalingene fikk en leksjon i kontringsspill, og i tillegg leverte gjestene strålende opprullingsspill i etablert angrep. Kantene til Stjørdal scoret 12 av bortelagets 17 mål før pause. Til sammenligning hadde Rindal null scoringer fra kantposisjon før pause. Til pause var stillingen 13 - 17.

Rindal er helt avhengige av at backtrioen Malin Bjørnås, Marit Ustad Hove og Anja Søyseth får spille sitt krysningsspill som stort sett alltid ender med et distanseskudd. Hvis dette ikke fungerer, er de i trøbbel. Det var nettopp dette som skjedde mot Stjørdal. Gjestene stod godt i forsvar, og leste Rindal som en åpen bok i perioder. Trioen skal ha ros for at de fortsatte å skyte på mål, og sammen scoret de 16 av hjemmelagets 21 mål. Men tre spillere kan ikke alene vinne mot så god motstand som Stjørdal.

Mens kanspillerene til Stjørdal scoret over 20 av lagets 33 mål, er det nesten ingen avslutninger fra kant og strek gjennom hele kampen for Rindal sin del. Her har Rindal en utfordring de må ta tak i for å heve seg ytterligere ett hakk i 3. divisjon.



Anja Søyseth får mye oppmerksomhet. Her stoppes hun av kampens beste spiller, Anna Helena Gardarsdottir.

Anja Søyseth spilte nok en gang hovedrollen på Rindal, og måtte styre spillet i 2 x 30 minutter. Det kjente hun på kroppen etter kampen.

- Jeg er sliten ja, men jeg stortrives i rollen som playmaker og vil ha mye ansvar. Vi tapte vel som forventet i dag, men 12 mål er for mye. Det ble tungt for oss på slutten, sier hun.

Søyseth er helt enig i at Rindal ble for lette å lese mot Stjørdal.

- Vi får ikke spille spillet vårt i etablert angrep, og får heller ikke kjørt noen kontringer. Til slutt gikk vi tom for ideer, og da ble det vanskelig. Jeg synes vi står godt i forsvar til tider, og Maren spiller en god kamp. Men Stjørdal var for sterke for oss i dag, sier hun.

Spilleoppleggeren er godt fornøyd med hva Rindal har prestert gjennom første del av sesongen.

- Vi fikk en god start på sesongen, så har det buttet litt imot de siste kampene. Men da har vi også møtt de beste lagene. Vi går til juleferie med en fin 5. plass på tabellen, og det er bedre enn jeg hadde forventet før seriestart, sier Søyseth som nok en gang var banens beste spiller for hjemmelaget.

Etter lørdagen serier ligger Stjørdal på 3. plass på tabellen med 20 poeng - like mange poeng som NTNUI på plassen foran. Strindheim leder avdelingen med full pott etter 11 kamper. Rindal ligger på 5. plass med 14 poeng, to poeng bak Byåsen 2.

Rindal går nå inn i en lang periode uten kamp. Neste kamp spilles lørdag 25. januar. Da møter de tabelljumbo Melhus, som så langt står uten poeng i 3. divisjon.

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Anja Søyseth

** Maren Halgunset

* Malin Bjørnås

Kampfakta Rindal - Stjørdal 21 - 33 ( 13 - 17 )

Maren Halgunset

Vanja Mossefinn

Malin Bjørnås 4

Maja Reitan 1

Ane Vasskog 1

Anja Søyseth 7

Mina Halgunset 1

Marit Ustad Hove 5

Hanna Saksen

Nelly Skjølsvold

Tonje Bjørnås 2