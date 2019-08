Rindal Senterparti om vindkraft

Rindal SP mener at temaet vindkraft er et stort og omfattende tema. Vi føler alle noe om det, og vi har alle lest og hørt mye om det i media. Engasjementet blant listekandidatene til årets valg har vært stort. For å få enda mer kunnskap om temaet reiste derfor en stor delegasjon til Halsa og informasjonsmøte om vindkraft.

Det vi sitter igjen med etter møtet er at det fortsatt er mange ubesvarte spørsmål rundt vindkraft. Med det vi vet i dag sier Rindal Senterparti nei til vindkraftutbygging i vårt område.

Det vi også vet etter møtet er bl.a at NVE har satt stopp for konsesjonsbehandlinger på nye vindkraftanlegg. NVE har også etter ny vurdering foreslått å kutte ut området hvor Rindal er berørt. Bakgrunnen for at området foreslås å kuttes ut er at området består av store sammenhengende natur- og friluftsområde. Det betyr at det er enda mindre sannsynlig at «våre» områder blir tatt med i vurdering som egnet vindkraftområde. Dette blir et viktig moment å ta med inn i Rindal kommune sin høringsuttale som blir behandlet i kommunestyret 4. september.



Delegasjon fra Rindal SP på møte i Halsa