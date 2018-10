Rindal rotet bort seieren

Det første kvarteret av kampen ble målrikt, hvor begge lag hadde store problemer med å få orden på forsvaret sitt. Rindal fikk utnyttet strekspiller Karianne Barøy sine kvaliteter, som lagde store problemer for de unge jentene på Vestnes/Varfjell. Barøy satte inn 4 mål før pause, og skaffet i tillegg flere sjumeterkast. I forsvar satte Rindal frimerke på bortelagets playmaker - noe som ikke fungerte optimalt. Vestnes/Varfjell løp inn bak forsvaret til Rindal gang på gang, og spilte seg til gode sjanser fra 6 meter. Til pause var stillingen 15 - 13.

Rindal begynte andreomgangen klart best og ledet 18 - 14 etter fem minutter. Da virket det som at hjemmelaget hadde kontrollen, og vi satt med følelsen av at Rindal ville rykke i fra i målprotokollen. Da et kvarter gjenstod av kampen ledet Rindal 20 - 17, men derfra og ut fikk vertene store problemet både i forsvar og angrep. Vestnes/Varfjell fortsatte å løpe bak forsvaret til rindalingene, og gjorde oppgaven til keeper Maren Halgunset nærmest umulig. I angrep ble ballen rotet bort, og dårlige avslutninger på feil tidspunkt sørget for at Rindal rett og slett ble kontret i senk mot slutten av kampen.

På stillingen 20 - 20 tok Anders Moe Sæter timeout, men det ville seg ikke for rindalingene i denne kampen. Vestnes/Varfjell gikk fra å ligge under 22 - 21 til å lede 25 - 22 på fem minutter. Rindal hadde ikke krefter til å hente seg inn de siste minuttene, og tapte til slutt 28 - 25.



Malin G. Løset er en svært viktig spiller på Rindal, og banket inn 9 mål i lørdagens hjemmekamp

Toppscorer Malin Gåsvand Løset var ikke særlig fornøyd etter kampen.

- Dette var surt, ja. Vi var litt uheldige i angrep mot slutten av kampen, og blir hardt straffet. Jeg føler at vi gir alt vi har mot et temposterkt lag, men vi mister litt motet når det ikke går veien, sier hun.

Søndag er det ny hjemmekamp for Rindal. Da kommer Volda 2 på besøk - et lag som vant med 10 mål over Vestnes/Varfjell i september.

- Vi lover å gi alt i den kampen også. I morgen er vi "underdogs", og det skal vi utnytte til vår fordel. Vi har mer på lager enn det vi fikk vist i dag, sier Løset.

Vestnes/Varfjell og Rindal rykket begge opp fra 4. divisjon i fjor. Dette var Vestnes/Varfjells første seier. I morgen møter de Orkanger 2 i Orklahallen.

Se tabellen her

Rindal - Vestnes/Varfjell 15 - 13 ( 25 - 28 )



Maren Halgunset

Malin G. Løset 9

Nelly Skjølsvold 5

Ane Vasskog 2

Ana Pimentel 1

Maren Trønsdal Lund

Oddrun Berdal

Ida Moen

Tonje Bjørnås 4

Reidunn K. Grytbakk

Beate L. Halsetrønning

Karianne G. Barøy 4

Gro Anita Bolme