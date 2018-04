Rindal Røde Kors frastjålet bensin og førstehjelpsutstyr

Bildet over: Korpsleder i Rindal Røde kors, Richard Halgunset. Foto: John J. Storholt.

- Vår beredskapshenger står klar med redningsteknisk utstyr, drivstoff og førstehjelpsutstyr, slik at vi skal være klar til å rykke ut dersom noe skulle skje. Når vi blir utsatt for et slikt tyveri, kan det i ytterste konsekvens koste liv dersom noen har behov for vår hjelp, forteller Richard Halgunset, korpsleder i Rindal Røde Kors Hjelpekorps.

Vi har ikke medisiner

Han har i dag levert anmeldelse og bildebevis til Halsa og Surnadal lensmannskontor. Halgunset forteller at det virker som at tyvene har slått i stykker den fabrikkmonterte låsen på beredskapshengeren.

- Beredskapshengeren er godt profilert med logo, og den står ved siden av Røde Kors-huset i Rindal. At vi mister drivstoff er én ting, men førstehjelpsutstyret er verre å erstatte. De har med andre ord bevisst stjålet fra Røde Kors, og vi føler oss tråkket på, sier korsplederen.

Han vil ikke spekulere i årsaken til at de er utsatt for tyveri, men er bevisst på at folk kan tro at Røde Kors oppbevarer medisiner.

- Det gjør vi ikke. Vi er ikke medisinsk personell, vi er frivillige. Dersom tyvene trodde de ville finne medisiner og slikt, så finner man ikke det hos oss. Vi har ikke lov til å dele ut medisin til pasienter når vi bærer Røde Kors-uniformen, informerer Halgunset.

Andre Røde Kors-tyveriet på én uke

Tyveriet i Rindal er distriktets andre Røde Kors-tyveri på én uke. Før de frivillige i Rennebu Røde Kors hadde rukket å pakket sammen etter påskeberedskapen på Nerskogen, hadde frekke tyver allerede rukket å stjele tomflasker verdt 10 000 kroner fra deres flaskecontainere i kommunen.

- Jeg er så skuffet over at folk kan stjele fra en frivillig organisasjon. Vi panter flasker for å få endene til å møtes, slik at vi kan investere i utstyr og kompetanse som redder liv. Vi har ikke økonomi til å erstatte slikt utstyr.

Rindal Røde Kors var offer for et liknende tyveri i fjor.

– Da ble bensin, olje, klatretau, verktøy og en førstehjelpsveske borte, til en verdi på flere tusen kroner. Nå skjer det igjen. Som frivillig blir jeg matt og motløs av slikt, sier Halgunset.