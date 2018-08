Rindal Pensjonistlag på tur med Thamshavnbanen

Bildet over: Thamspaviljongen ruver godt i terrenget. Fra venstre Per Rindalsholt, Ingrid Rindalsholt, Johs. Selbæk (guide), Gulli Løset, Johanne Løset og Margret Meland.

Tekst og foto: Helene Nergård

Sjåfør på turen var Kjell Bråten. Han lover alltid fint vær når han kjører for pensjonister, og sannelig holdt han ord. Noen nyttet høvet på Orkanger til å handle eller drikke kaffe på Amfisenteret.

Andre gikk innom Thamspaviljongen. Denne har sin egen lange, og skal vi si dramatiske historie. Paviljongen er bygd på Strandheim Brug på Orkanger til verdensutstillingen i Chicago i 1893. To ganger ble bygningen flyttet i USA. Etter 123 år kom bygget tilbake, ble restaurert og satt opp av frivillige i 2017.

Togturen til Løkken var som et eventyr. I rolig tempo kjørte toget oppover dalen. Konduktøren sørget for salg av Guide for Thamshavnbanen, kaffe, drops og andre småtterier. Langs elva så vi mellom annet laks som spratt.

På Løkken var Jan Egil Storholt kommet på sokkel. Den var splitter ny, avduket den 11. august i år. Inne i museet ble vi mottatt av turistvert John Arnt Holmen som orienterte. Han presenterte tre avdelinger: Gruvehistorie, Thamshavnbanen og årets utstilling som var om idrett. I forbindelse med avdukingen av statuen av Jan Egil Storholt hadde museet hatt besøk av de fire s-ene, Jan Egil Storholt, Kay Stenshjemmet, Sten Stensen og Amund Sjøbrend.

Middagen på Bergmannskroa smakte fortreffelig før turen gikk tilbake til Rindal.

Dette var andre turen i Rindal Pensjonistlags regi i 2018. I juni var laget på tur til Hitra og Frøya. Stor takk til turnemnda, Ann Ingeborg Grimsmo, Margret Meland og Per Rindalsholt.



Inne i paviljongen. Bygd i stavkirkestil. Brukes m.a. til konsertlokale.



Påstigning Thamshavnbanen.



Utskjæringene er originale og utført av Peder Kvaale.​



Konduktør Eva solgte Guide Thamshavnbanen. Her til Rønnaug Brnstad og Aud Kari Elshaug.​



Trivelig med togtur.



Skeidersker skilte gråstein og stein med svovelholdig innhold. Iskaldt og tungt arbeid. Herren til høyre er sikkert arbeidsleder?



Orkla Industrimuseum. Turistvert John Arnt Holmen orienterer.​



Godt med mat på Bergmannskroa.​



Er han ikke lik seg?





Storholt i farta.



Takk for turen!