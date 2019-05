Rindal løpskarusell

Start/mål Torshall (Litj-Lina) 2,9 km. Vi løper kortløypa i Lina Roindt, dvs etter gangvegen østover, ned om Trøa og Rinnvollen. Opp om Evjen og derifra etter gangvegen til Torshall.

Målet er at dette skal være et uhøytidelig lavterskeltilbud uten at konkurransemomentet skal være for stort. Kanskje stille for å sette ny pers.? Presiser at det lov å gå om man ikke ønsker å løpe hele runden.



Minner om at det startnummeret dere får i morgen, tar dere vare på til neste løpskarusell.

Dårlig vær i dag, meldt bedre i morgen. Og det er bare å velge klær etter været, samt ta med seg tørt for å bytte til rett etter innkomst.



Kontaktperson for løpskarusellen er Tor Jarle Bolme, 952 37030 eller tbolme@mbotten.no



