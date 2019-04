RINDAL LØPSKARUSELL 2019. FØRSTE LØP 3. MAI

Rindal Løpskarusell arrangeres i år for sjuende gang. I fjor deltok 74 løpere i ett eller flere løp. Håper minst like mange vil delta i år også.

Målet er at dette skal være et uhøytidelig lavterskeltilbud uten at konkurransemomentet skal være for stort. Men de som har deltatt tidligere kan «konkurrere» mot sin egen tid. Du kan sjekke tidligere tider her: http://www.rindalil.no/historikk.351145.no.html

Les mer på Rindal ILs friidrettssider.

Bildet: Løpskarusell på Skogsletta i 2018 (Foto: Rindal IL)