Minner om Rindal Løpskarusell i morgen fredag 11. mai.

Start kl 1800.

Påmelding fra 1715.

Start/mål Torshall (Litj-Lina) 2,9 km. Vi løper kortløypa i Lina Roindt, dvs etter gangvegen østover, ned om Trøa og Rinnvollen. Opp om Evjen og derifra etter gangvegen til Torshall.

Målet er at dette skal være et uhøytidelig lavterskeltilbud uten at konkurransemomentet skal være for stort. Kanskje stille for å sette ny pers.?

Arkivfoto fra Rindal IL