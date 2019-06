Rindal løpskarusell nummer to fredag 14. juni

De som løper to runder får registrert tid, mens de som løper én runde blir registrert som deltager.

Husk: Startnummeret du fikk utdelt på det første løpet, bruker du også denne gang.

Det var stor deltagelse i årets første løpskarusell ved Torshall: 56 deltagere til tross for et ufyselig vær. Dette var deltakerrekord for løpet.

Disse 56 var på alle nivå og alder, og vi håper det fortsetter slik, for dette skal være et lavterskeltilbud.

Løpet er også åpent for "utabøgdes" folk, og det er ingen startkontingent.

Alt om løpskarusellen her: http://www.rindalil.no/rindal-loepskarusell.290690.no.html

Kontaktperson for løpskarusellen er Tor Jarle Bolme, 952 37 030 eller tbolme@mbotten.no

Alle som planlegger å delta i St. Olavsloppet bør ta dette som ei gjennomkjøring.



Rindal IL er medlem av Trollheimsporten.