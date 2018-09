Konfirmantar som skil 50 år i alder er spesielt invitert til gudstenesta sundag 9. september kl.11. Me skal ta godt imot årets konfirmantar. Gullkonfirmantane skal delta på gudstenesta for så å ha samankomst på Menighetshuset. Dessutan markerer me start og velkomst for kantor Johanne Bjørkhaug.