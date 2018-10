Rindal kunstlags førjulsutstilling

Rindal Kunstlag har også i år førjulsutstilling samme helg som Rindalsmessa. Utstillinga er i kafeen på Rindal Skimuseum, 8. - 11.november.



Vi har i år invitert hele 9 kunstnere fra Atelier Dora i Trondheim;

Grethe By Rise, Kjersti Stokke, Emmy Myklebust, Karin Remmen, Wenche Kystad, Marit Lehto Lehn, Hallgerd S Brobakke, Grete E. Gilstad og Hilde Karlsen



Åpningstider:

Åpning torsdag 8. november kl 19 - 20

Fredag 18 - 20

Lørdag og søndag 12 - 17



Med så mange forskjellige kunstnere kan vi love en variert utstilling med noe for enhver smak, her blir det muligheter for å finne både julegaver og noe til egen vegg!



Vi håper mange tar turen innom,



VELKOMMEN!





Her finner du Facebook-arrangementet.