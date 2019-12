Rindal kommune selger T-komponent Bygg AS

De nye eierne er KM Service i Rindal, Foss Eiendommer AS i Meldal og AMK Eiendom AS i Surnadal. AMK Eiendom AS inngår i et konsern med Kvanne Industrier AS som morselskap.





Stor interesse for salget

- Det har vært stor interesse for denne saken, og mange henvendelser om den de siste månedene, sier Ola T Heggem, som er styreleder i T-komponent Bygg AS.

T-komponentbygget er det største industribygget i Rindal, og mange rindalinger har hatt arbeidsplassen sin her opp gjennom åra, enten i Landsem Ski, Landsem laminat eller hos Talgø/T-komponent.

Eiendomsselskapet T-komponent bygg AS ble i sin tid stiftet av Rindal kommune og Talgø. Da Talgø trakk seg ut for noen år siden kjøpte Rindal kommune alle aksjene i selskapet.

Kommunen har ønsket å selge bygget siden 2015, men det har tatt sin tid. I mellomtiden har det vært flere leietakere inne. I en periode leide Rindalslist AS store deler av bygget. Fra siste årsskifte har det imidlertid vært mindre utleie, og i dag er det leietakere i ca halvparten av bygget. Det er ikke til å legge skjul på at drifta av bygget har vært en økonomisk belastning for eieren i de periodene hvor bygget ikke har vært fullt utleid.



Forhandlingene startet i november

I 2019 har Eiendomsmegler1 vært engasjert for å selge bygget, og 8. november kom tre interesserte kjøpere sammen i forhandlinger med kommunen. Det ble etter hvert utarbeidet en avtale om kjøp av eiendomsselskapet.

Det var mange formaliteter som skulle på plass, og det har vært vanskelig å forutsi når avtalen ville bli klar. Men nå er den altså undertegnet, og overdragelsen av selskapet vil skje i løpet av kort tid.



F.v. Karstein Mauset i KM Service, Åge Jonli og Ola T Heggem i styret i T-komponent Bygg AS, og ordfører Vibeke Langli.



- Det viktigste er å får økt aktivitet i bygget

Ordfører Vibeke Langli sier at styret i T-komponent Bygg AS og Sivert Dombu,, som er daglig leder, har lagt ned en stor innsats for å jobbe fram en avtale som det kunne bli enighet om. Og det har vært god kommunikasjon mellom partene, sier hun.

Avtalen innebærer at kjøperne overtar en tredjedel av aksjene hver, for kr 0. Kjøperne overtar gjelden som ligger i selskapet.

Rindal kommune har måttet bidra til å redusere gjelden i selskapet for å få avtalen på plass.

- For kommunen er det viktigste at det blir større aktivitet i bygget. Det er det som er hovedmålet med salget, understreker ordføreren.



Ingen planer om produksjonsvirksomhet

De nye eierne skal snart velge en ny daglig leder. Inntil videre er Karstein Mauset kontaktperson for eierne. Han er selv en av de nye eierne gjennom sitt vaktmesterselskap KM Service, som i dag er en av leietakerne i bygget.

- Målet vårt er å øke aktiviteten i bygget, altså å få inn flere leietakere. Det er ikke planlagt noen produksjonsvirksomhet i første omgang. Men vi vet ikke noe om hva framtida bringer, sier Mauset.



Leieavtalene fortsetter som før

Alle leieavtaler fortsetter som før, men de nye eierne vil etter hvert gå i dialog med leietakerne om veien videre. Karstein Mauset ser for seg litt oppussing av bygget, siden det ikke akkurat er noe blikkfang lenger. Det er blant annet flere ledige kontorer i bygget. Det er fine kontorer, men også der er det behov for oppussing.

Karstein Mauset har arbeidet med vedlikehold i T-komponentbygget i mange år, mer eller mindre siden 1994. Så han har lang erfaring og kjenner bygget godt fra før. Nå blir KM Service leid inn av huseieren for å vedlikeholde bygget.

- Vi har god tro på at vi får inn nye leietakere, sier Mauset.

- Jeg vil oppfordre alle som er interessert i å leie om å ta kontakt med en gang!



Takker alle som har bidratt

Som styreleder retter Ola T Heggem en stor takk til alle som har bidratt til å få avtalen på plass. Ikke minst eieren Rindal kommune og Innovasjon Norge, som er pantehaver i selskapet. Han takker også media for ikke å ha formidlet rykter og spekulasjoner om prosessen.