Siste filmhelg før en kort sommerferie på Rindal kino. Actioneventyret "War for the Planet of the Apes", som vises 14. - 16.juli og har fått meget gode kritikker! I tillegg settes det opp ekstraforestilling av animasjonsfilmen "Grusomme meg 3". Mer på www.rindalkino.no