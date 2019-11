Rindal fortsatt ubeseiret på hjemmebane

Før lørdagens oppgjør hadde Heimdal 3 poeng på 7 kamper, mens Rindal stod med 10 poeng.

Heimdal kom til Rindalshuset med bare 9 spillere i troppen, noe Rindal kunne utnytte ved å kjøre tempo. Det gjorde også hjemmelaget i starten av kampen. Med et knalltøft forsvar, og en svært opplagt Maren Halgunset i mål, fikk de stresset heimdalingene til å gjøre enkle feil. Etter fem minutter ledet Rindal 4 - 0, og alt tydet på at dette ville bli en lett match for rindalingene. Marit Ustad Hove dunket inn mål etter mål fra ni meter, og ni minutter før pause ledet Rindal 13 - 7.

Så ble det bråstopp.

De siste minuttene av førsteomgangen gikk det meste galt for hjemmelaget. De sluttet å jobbe i forsvar, og avsluttet på dårlige sjanser i angrep. Heimdal på sin side våknet til liv, og reduserte hele fem ganger. Minuttet før pause var Heimdal bare ett mål bak Rindal i målprotokollen. Med tre sekunder igjen av omgangen tok kampens toppscorer Anja Søyseth ansvar, og sørget for at Rindal kunne gå til pause på stillingen 14 - 12.



Maren Halgunset stod en god kamp i mål

En giftig backrekke

Andreomgangen startet med scoring av Malin Bjørnås, og venstrebacken skulle vise seg å bli svært viktig for Rindal utover omgangen. For selv om laget dro med seg usikkerheten fra første omgang utover kampen, har hjemmelaget profilene som står frem når det trengs som mest. Backrekken med storskytterne Marit Ustad Hove og Malin Bjørnås, sammen med assistdronningen Anja Søyseth er giftige i angrepet til Rindal. Det er få lag i 3. divisjon som er i stand til å stoppe denne angrepsrekka. Søyseth styrer spillet med stødig hånd, og er svært tro mot de innøvde systemene som fungerer kamp etter kamp. I tillegg gjør laget få tekniske feil. Det var også forskjellen på lagene i Rindalshuset lørdag. For selv om Heimdal klarte å skape unødvendig mye trøbbel for Rindal, har de ikke profilene som er avgjørende for kamputfallet.

Halvveis ut i andreomgangen ledet Rindal 21 - 18, og tre mål var også avstanden mellom lagene da tre minutter gjenstod. Heimdal reduserte til 27 - 25, men seieren var aldri truet. Rindal vant til slutt kampen 28 - 25, og tok med dette sin sjette seier i årets 3. divisjon, og er ubeseiret på hjemmebane.

Rindal ligger på 4 . plass på tabellen med 12 poeng.

Lørdagens seier ble en fin slutt på en flott håndball-lørdag for lagene i Rindal og Surnadal. Samtlige aldersbestemte lag som har vært i aksjon i løpet av dagen, har vunnet sine kamper. I tillegg vant Rindal 2 i 5. divisjon sin første kamp for sesongen. Rindal slo Klæbu 18 - 13 i Klæbuhallen. Kampens toppscorer ble Gro Anita Midtlyng med 7 mål.

Neste kamp for 3. divisjonslaget er lørdag 23. november kl 19.00. Da kommer Sandnessjøen/Mosjøen på besøk til Rindalshuset.



Malin Bjørnås var svært viktig for Rindal - spesielt etter pause

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Malin Bjørnås

** Maren Halgunset

* Anja Søyseth

Kampfakta Rindal - Heimdal 28 - 25 ( 14 - 12 )

Maren Halgunset

Vanja Mossefinn

Malin Bjørnås 5

Maja Reitan 1

Ane Vasskog 3

Anja Søyseth 7

Mina Halgunset

Mona Bolme Nonstad

Marit Ustad Hove 6

Nelly Skjølsvold

Hanna Saksen 2

Tonje Bjørnås 4