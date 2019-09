Rindal fortsatt ubeseiret i 3. divisjon

Lørdagens kamp mellom Rindal og Levanger 2 ble spilt i Meldalshallen på grunn av farlig glatt hallgulv i Rindalshuset.

Før lørdagens oppgjør stod Rindal med full pott etter tre kamper. De har møtt tre av avdelingens svakeste lag, og kampen mot Levanger 2 var derfor sesongens første skikkelige test på hvor laget står.

Førsteomgangen ble en svak forestilling fra begge lag. Stress og unøyaktighet preget kampen. Etter halvspilt førsteomgang hadde Rindal bare scoret to mål. Levanger 2 var ikke stort bedre, og seksten minutter ut i kampen var stillingen 2 - 5. Begge lag leverte godt forsvarsspill i denne perioden, og begge lag hadde gode målvakter.

Mot slutten av omgangen våknet playmaker Anja Søyseth og lagets suverene toppscorer Gro Anita Bolme, og sørget for at lagene kunne gå til pause på stillingen 10 - 10.

I andreomgangen leverte begge lag bedre angrepsspill, og det raste inn med mål i starten av omgangen. Med et kvarter igjen av kampen var stillingen 19 - 19, og to minutter senere gikk ungjentene på Levanger 2 opp i ledelsen 20 - 21. Da bestemte Rindal seg for å si takk og farvel til gjestene, hentet frem rutinen i laget og vant til slutt kampen 25 - 22.



Jubel: Anja Søyseth, Maren Halgunset og Gro Anita Bolme kunne juble for to nye poeng

En vikig trio

Anja Søyseth var hjernen bak det meste som skjedde i angrep, og Bolme fortsatte storspillet hun har vist i tidligere kamper. Bakerst stod Maren Halgunset frem med flere viktige redninger når kampen skulle avgjøres. Trioen var helt avgjørende for at Rindal dro i land sin fjerde seier for sesongen, og laget ligger nå på delt førsteplass på tabellen med 8 poeng.

Gro Anita Bolme noterte seg for 12 mål, og er avdelingens suverene toppscorer med 44 mål på 4 kamper. Det gir et imponerende snitt på 11 mål per kamp. Bolme er likevel ikke storfornøyd etter lørdagens kamp.

- Det lugger fortsatt for oss, så vi er ikke veldig fornøyde med det vi presterer. Men vi vinner når ting ikke går på skinner, det gjorde vi ikke i fjor. Det skal vi være fornøyd med, sier Bolme



Storskytteren skryter av sine lagvenninner, og trekker særlig frem Anja Søyseth i playmaker-rollen.

- Hun styrer spillet vårt så godt, og setter oss opp i gode situasjonen angrep etter angrep. Jeg får ballen servert på et sølvfat, så det skal bare mangle at jeg setter den i mål, smiler hun.

Gro Anita har tro på at Rindal vil levere en god sesong i 3. divisjon.

- Vi har gode spillere på alle posisjoner, og har fått samspillet til å sitte på rekordtid. Jeg synes vi skal håpe på å bli blant de fem beste. Det er et fint mål, sier hun.

Neste kamp for Rindal er borte mot Strindheim 2 søndag 6. oktober.



Håndballfamilie: Gro Anita Bolme sammen med samboer og trener Anders Moe Sæter og datteren Erika (3).

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Gro Anita Bolme

** Anja Søyseth

* Maren Halgunset

Kampfakta Rindal - Levanger 2 25 - 22 ( 10 - 10 )

Maren Halgunset

Ane Lyngstad

Gro Anita Bolme 12

Ane Vasskog

Anja Søyseth 5

Mina Halgunset

Mona Bolme Nonstad 1

Marit Ustad Hove 3

Hanna Saksen

Nelly Skjølsvold 1

Tonje Bjørnås 3

Elin Landsem