Rindal er blant de fem beste på svarrespons

- Tallene på tirsdag viser at vi ligger som den femte beste kommunen i undersøkelsen på svarrespons, foreløpig slått av Tydal og Holtålen med henholdsvis 62,9% og 62,6 % respons, samt Røros og Osen på henholdsvis 55% og 52,5% respons, sier folkehelsekoordinator Elen Sandvik.

- Denne gangen er det Rennebu som er hakk i hæl til Rindal med en respons på 49,8%!



Kan vi slå Rennebu?

I siste oppdatering lå Rennebu såvidt over Rindal, og nå har altså Rindal gått forbi. Det er vel et realistisk mål å kunne slå Rennebu til slutt i denne "konkurransen".

I Rindal er det så langt 61,6 % kvinner og 39,4% menn som har svart på undersøkelsen. Selv om det i seg selv er gode tall så viser det også et gap mellom kvinner og menn på 22,2%, påpeker hun.

I disse dager sendes det ut en SMS-påminnelse nr 2 til de som ikke har svart.

- Vi oppfordrer fortsatt alle til å delta på undersøkelsen. Spesielt vil vi oppfordre mannfolk i Rindal til å trå til og delta! Bruk en halvtime av dagen deres til å bidra til viktig helseforskning, oppfordrer Elen Sandvik.

HUNT-undersøkelsen gjelder for de fra 18 år og oppover, så det er like viktig at både de unge voksne, voksne og eldre deltar.

Det er selvsagt like viktig å forske på menns helse som kvinners helse, og på unges helse som eldres helse. Derfor er det ønskelig at så mange som mulig svarer, slik at man får et best mulig bilde av bredden i befolkningen.



Fortsatt mulig å få hjelp

Forsatt er det muligheter å få hjelp til å svare hos Frivilligsentralen i deres åpningtider og hos dataklubben på mandager mellom 13-15.

- For de som ennå ikke har fått første SMS med kode og id, eller brev, så det er fortsatt ikke for sent å delta. Ring til HUNT sin hjelpetelefon på 41280018 og de hjelper dere gjerne!



Ingen grunn til ikke å svare

Ordfører Vibeke Langli og varaordfører Magnar Dalsegg er veldig godt fornøyd med responsen i Rindal så langt, men de håper at det kan bli enda bedre. De har selvsagt svart på undersøkelsen selv, og oppfordrer spesielt menn til å delta.

- Det er ingen grunn for ikke å svare, sier de.



Siste frist for å svare på HUNT-undersøkelsen er 15. November!

Bildet: Magnar Dalsegg, Vibeke Langli og Elen Sandvik representerer nesten fordelingen i svarprosent mellom menn og kvinner i Rindal så langt.