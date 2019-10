Rindal best i lokaloppgjøret

Det er alltid knyttet ekstra spenning før lokaloppgjør, og kampene inneholder ofte en ekstra nerve. Lørdagens kamp levde virkelig opp til forventningene, og var både spennende og underholdende.

Rindal var nok litt ekstra spent, som for første gang måtte klare seg uten dalførets beste håndballspiller, Gro Anita Bolme. 26-åringen er i lykkelige omstendigheter og har spilt sin siste kamp denne sesongen. Bolme har scoret hele 51 mål på fem første seriekampene, noe som gir et snitt på utrolige 10,2 mål per kamp. Ingen i avdelingen har scoret så mange mål som Bolme.

I kampen mot Orkanger 2 viste Rindal at de har en bredde i spillerstallen som i stor grad kan fylle tomrommet etter Bolme. Marit Ustad Hove var toneangivende fra sin høyreback, og banket inn 8 spillemål. Anja Søyseth viste nok en gang frem sine kvaliteter som playmaker, og tar i tillegg et viktig ansvar som skytter. Malin Bjørnås er på full fart tilbake etter korsbåndskade, og viste gode takter både som skytter og i forsvar.

Rindal hadde god kontroll på kampen fra start, men klarte ikke helt å riste av seg naboene i gult. Midtveis i førsteomgangen ledet Rindal 9 - 5. Orkanger 2 spilte seg til flere store sjanser, men Ane Lyngstad vartet opp med storspill og stoppet de fleste av skuddene.

Lyngstad var banens beste spiller i det som var hennes siste kamp denne sesongen. Mandag venter en omfattende operasjon i leggen etter en rotasjonssskade, og foten kan ikke belastes på 8 - 12 uker. Deretter venter lang opptrening, så Rindal må klare seg uten målvakta resten av sesongen.

Til pause ledet Rindal 13 - 9.



Ane Lyngstad var banens beste i sin siste kamp for Rindal denne sesongen

Orkanger ga seg ikke

Gjestene hadde problemer med det utgrupperte forsvarsspillet til Rindal, og ble regelrett kjempet ut av stilen. Spillerne på Orkanger gikk seg fast gang på gang, og Rindal klarte å fremprovosere tekniske feil. Ti minutter ut i omgangen ledet hjemmelaget med sju mål på stillingen 18 - 11.

Det siste kvarteret i kampen var ikke det beste sett med hjemmelagets øyne. Orkanger viste muskler i forsvar, og sørget for brudd i angrepsspillet til Rindal. Det stoppet seg i angrep for Rindal når skytterne ikke fikk komme på skuddhold. Ti minutter før slutt ledet Rindal 22 - 18, men to kjappe scoringer av Orkanger sørget for ny spenning i kampen. Rindalingene tok seg sammen, og tre mål av Malin Bjørnås, Ane Vasskog og Maja Reitan ga hjemmelaget en ny femmålssledelse. Rindal kunne kontrollere inn til sesongens sjette seier, og vant til slutt 26 - 22.

Etter seks kamper ligger Rindal på 3. plass på tabellen med 10 poeng.



Malin Bjørnås er tilbake på parketten etter korsbåndsskaden hun pådro seg i fjor, og viste at hun blir viktig for Rindal

Trener Anders Moe Sæter innrømmet at de både har gledet og gruet seg til lørdagens lokaloppgjør.

- Det er noe ekstra med disse kampene. Lokaloppgjør er sesongens artigste kamper, og det er selvsagt ekstra artig når vi vinner, smiler han.

Moe Sæter er ikke bekymret for at laget nå må klare seg uten Gro Anita Bolme og Ane Lyngstad.

- At Gro Anita er ute betyr at andre må ta ansvar. I dag synes jeg Hanna Saksen står frem, og jobber spesielt godt i forsvar. I angrep får hun lite betalt for innsatsen hun legger ned. Saksen er en av de som må ta mer ansvar i Gro Anita sitt fråvær. Når det gjelder Ane Lyngstad så er det viktig både for henne og laget at hun får orden på foten sin. Hun kommer helt sikkert sterkt tilbake, sier Sæter.



Maja Reitan må tåle mye juling på streken. 16-åringen er tilbake etter et brudd i fingeren tidligere i sesongen, og gjorde sine saker bra.

Se tabellen her

Gjennom hele sesongen vil Trollheimsporten følge 3. divisjonslaget tett, og etter hver kamp vil vi gi stjerner til kampens tre beste spillere. Etter dagens kamp fordeles stjernene slik:

*** Ane Lyngstad

** Marit Ustad Hove

* Anja Søyseth

Kampfakta Rindal - Orkanger 2 26 - 22 (13 - 9 )

Maren Halgunset

Ane Lyngstad

Malin Bjørnås 2

Maja Reitan 4

Ane Vasskog 2

Anja Søyseth 5

Mona Bolme Nonstad

Marit Ustad Hove 8

Nelly Skjølsvold 2

Hanna Saksen

Tonje Bjørnås 3

Neste kamp for Rindal er lørdag 3. november. Da venter en vanskelig bortekamp mot studentlaget NTNUI i Trondheim.