Arkivbilde.

Som eneste nordmørshest stilte Danny Delight til start på Biri i lørdagens løp nummer 7 over den velvoksne distansen 2600 meter, men det endte til slutt med diskvalifsering for galopp i den siste svingen. Irene Løfaldli er eier og Ragnhild Bjørnbeth var som vanlig kusk bak vallaken. Må til slutt ta med at det dreide seg om et rikstotoløp i grunndivisjonen.

Tekst: Arnfinn Løfaldli.