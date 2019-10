Revyfest med Party Kings i Sandeman

I samarbeid med Thon Hotel Surnadal arrangerer SKUV Revyfest med Party Kings lørdag 12. oktober.



Svarrabærje Teaterlags revy, "Katastrof", starter klokka 18.00 denne lørdagen, og etter forestillinga blir det muligheter for å få i seg god mat på Thon Hotel Surnadals tapasbuffet.



SKUV følger opp, og lar glade revydeltakere fortsette festen i Sandeman bar på Thon Hotel Surnadal.



Som navnet tilsier, leverer Party Kings festmusikk med høy allsangfaktor.



Og dette er virkelig et band bestående av lokale toppmusikere, anført av surnadaling Brage Kristian Einum på tangenter og kor.



Han har med seg de tre sunndalingene Petter Bjørnbakk (gitar/vokal), Henrik Sandbukt (bass/kor), og Erik Bråten (slagverk/kor), og de fire gjorde blant annet nylig stor suksess da de varmet opp for Stage Dolls under Ålvundfjorddagan.



Ifølge Party Kings selv, spiller de altså musikk som "legger godt til rette for dans, sang og hygge", så dette ligger an til å bli en fest av en kveld!



Dørene åpnes klokka 22.00, og Party Kings spiller festmusikk fra klokka 23.00.

Du finner Facebook-arrangement for revyfesten med Party Kings her.



Jens Einar Indergård, Torbjørn Kvande og resten av SKUV-styret håper på godt oppmøte i Sandeman Bar lørdag kveld. Her under torsdagens rigging av scene.



