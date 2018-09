Resultater fra Leangen

26. august:

Løp 3:

Over distansen 2180 meter endte Slettvoll Vilja opp med en sjettepremie på kilometertida 1.33.1 for sin eier Ola Skjølsvoll. Edvard Kristiansen var kusk.



Løp 5:

En fin andrepremie var belønninga som Myrviks Amor fikk. Over distansen 2180 meter vart kilometertida 1.28.6. Som vanlig var det Thomas Mjøen som kuska Einar Mogset sin hest.



3. september:

Løp 6:

Her vart det sjuandepremie på Danny Delight på kilometertida 1.16.2a over distansen 2140 meter. Per Einar Sørmo kuska Irene Løfaldli sin hest.



Løp 7:

Femtepremie vart det på Pave Nora over distansen 2140 meter. Kilometertida vart 1.30.1 på Einar Mogset sin hest og nok en gang kuska Thomas Mjøen.



Løp 10:

Over distansen 2160 meter presterte Søyset Kaiser kilometertida 1.25.9a med Per Einar Sørmo som kusk.

Tekst: Arnfinn Løfaldli

Bildet er en skjermdump fra www.rikstoto.no (7.løp)