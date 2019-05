Plutseleg letta alle orrhanane samtidig.

- I kikkerten kunne eg sjå at grunnen var at nokon kom etter myra med kamera for å ta bilde av orrhanespelet, fortel han.

Det meiner han var heilt greit, men da må dei passe på så dei ikkje forstyrrar spelet. Det er muleg å kamuflere seg slik at fuglane ikkje blir forstyrra.

Meldaren kallar denne reaksjonen sin for ei utblåsing, men han ønsker at folk skal ha respekt for dyrelivet, og vi deler ønsket!

(Illustrasjonsfoto: Wenche Rennan)