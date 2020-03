Renteendring i Rindal Sparebank

Rindal Sparebank foretar en rentenedgang på utlån med virkning fra 1. april. Dette gjelder for nye og eksisterende lånekunder. Det foretas en rentenedgang på inntil 0,85 % på boliglån. Laveste rente på boliglån vil etter endringen være nom. 2,25 % for boliglån for ungdom.