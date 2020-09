Ren frontrute er ekstra viktig i lav høstsol

Ingressbildet er tatt av Foundry / Pixabay.



– Hvor skitten frontruten er oppdager du først når sola skinner rett inn. Ta en grundig rutevask både på utsiden og på innsiden, sier Nils Sødal, senior kommunikasjonsrådgiver i NAF.

Utsiden av frontruten blir vasket hver gang bilen vaskes, men innsiden er det fort gjort å glemme. Men innsiden av frontruten er skitnere enn du tror, selv om den ser ren ut. Årsaken er at luften fra varmeapparatet ikke nødvendigvis er så ren. I løpet av et år legger det seg et tynt grått belegg på innsiden av frontruten.

– Legg inn vask av innsiden av frontruten som en del av bilvasken. Da ser du godt også når sola står lavt på himmelen, sier Sødal.

Et godt råd er å vaske innsiden av frontruta med varmt salmiakkvann som fjerner belegget. Du kan også bruke renholdsprodukter som du vasker speil og vinduer med. Husk å tørke av med en tørr fille slik at det ikke blir skjolder.

– Salmiakkvann er det beste. Det holder med litt salmiakk i vannet. Du trenger ikke dyre spesialprodukter. Her er ofte det enkle det beste, sier Sødal.

Det er ikke alltid at ren frontrute er nok for å få god sikt når du kjører bil. Frontruten er også en slitedel på bilen. Den burde sjekkes når bilen har kjørt om lag 80 000 kilometer fordi steinsprut, isskraping, vindusviskere, skitt og smuss gir slitasje.

– Er frontruta veldig slitt, er det en god idé å bytte den ut.

Vindusviskerne slites også. Merker du at vindusviskerne ikke får vekk vannet skikkelig og det blir striper på ruta, er de slitte.

– Det er enkelt å bytte til nye vindusviskere og det er lurt å gjøre det før høstregnet setter inn, sier Nils Sødal.



NAF Indre Nordmøre er medlem av Trollheimsporten.