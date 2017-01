Rekruttering til pistolklubben

Pistolklubben startet med treninger for barn og ungdom før jul. Interessen har vært økende, så nå vil de fortsette med treninger på onsdager kl 17.30 en tid framover. De onsdagene klubben arrangerer stevne blir det ikke trening for ungdom. Oversikten over dette finner du på kalenderen på Trollheimsporten.

Onsdag kveld var det 8 ungdommer som møtte opp til trening. De fikk skyte noe runder med luftpistol, under kyndig veiledning av Idar Moe og Jan Brødreskift. Det var også mulighet for siktetrening med skytesimulator.









Skytesimulator på PC.

Alle som var med har vært på trening med Rindal Skytterlag før, og skutt med banerifle. Noen av dem har vært på pistoltrening før, mens noen var her for første gang. Noen av de som har prøvd dette før fortalte at de foretrekker pistolskyting, fordi det ikke er så tungt.



Noen foreldre satt bak på benken og fulgte med. En av dem syntes at det er på sin plass å nevne at Idar Moe er en av våre lokale ildsjeler. Han har vært leder i Rindal Pistolklubb siden 1974, altså i over 40 år! Det er mange som har fått innføring i skytesporten av Idar Moe opp igjennom åra.



Bildet øverst:

Bak f.v. Jonas Romundstad, Jo Kim Bolme Evjen, Harald Langli og Birger Langli.

Foran f.v. Aron Løvrød, Anders Haugen, Sindre Øyaseter Røen og Ole-Martin Rindarøy.