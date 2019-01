Rekordstor håndballcup for de yngste

Ståle Sæterbø har hatt hovedansvaret for minicupen fem år på rad, og opplever stor pågang fra klubber som ønsker å komme på besøk.

- I år måtte vi si nei til flere klubber rett og slett på grunn av kapasiteten. Cupen vår er den eneste av sitt slag i distriktet vårt, og vi er unike med tanke på at det er gratis å delta og gratis inngang. Cupen har blitt et populært arrangement, og det er vi selvsagt veldig glade for, sier Sæterbø.

Det er ikke få arbeidstimer han har lagt ned for å få cupen til å bli så bra. Leder i Surnadal IL håndball, Stian Faksnes, skryter av innsatsen til Sæterbø.

- Ståle har gort en fenomenal innsats. Her er ingenting overlatt til tilfeldighetene, og derfor har også cupen fått en veldig godt rykte. Slikt sprer seg, og det er god omdømmebygging for klubben vår. I tillegg er det veldig positivt med tanke på rekrutteringen, sier Faksnes.

Sæterbø er ikke tvil om at de mange arbeidstimene er verdt strevet.

- Når jeg ser meg rundt i hallen i dag, så er det absolutt ingen tvil om at hvert minutt med arbeid er verdt det. Barna ser ut til å stortrives, og det er fullt på tribunene, smiler Sæterbø.



Ståle Sæterbø har god grunn til å smile

På tribunen var det samlet hundrevis av foreldre, søsken, besteforeldre og andre håndballinteresserte, og de var alle fulle av lovord om cupen. "Veldig godt organisert", "Fabelaktig arrangement", "Dette kan Surnadal håndball" og "Upåklagelig fra start til slutt" var uttalelser som arrangøren kan ta med seg fra publikum og lagledere.

I tillegg til arrangørklubben Surnadal IL deltok lag fra Rindal, Tingvoll, Halsa, Leik, Aure og Kyrksæterøra. I løpet av dagen ble det spilt 45 kamper, og etter siste kamp fikk alle spillere utdelt en velfortjent pokal.

Kampene ble dømt av spillere fra damelaget til Surnadal.



Alle spillere samlet på parketten

