Rekordstor aktivitet i tømmerskogen

Tekst, foto og film: John Storholt



- I 2018 har det til nå blitt felt hele 15000 kubikk i området Rindalsskogen. Hvis vi ta med totalen for hele Rindal så snakker vi om 30.000 kubikk tømmer. Normalt ligg vi på ca 6000 kubikk tømmer i året, opplyser Ola Bakken.



Han forteller at det er veldig god kvalitet på tømmeret. Det er lite råte, og dette bidrar til at det blir mye sagtømmer. Det er et godt år for tømmerdrifta i Rindal, kan vi slå fast.



Se filmen over, og legg merke til imponerende presisjonsarbeid med tømmerklypa!