LL Holding AS er engasjert i eiendoms- og kjøpesenterbransjen, med hovedkontor i Amfi Surnadal. Leieinntektene i konsernet er ca. NOK 250 mill. på årsbasis. Dette inkluderer 5 heleide og 5 deleide kjøpesenter som LL Drift AS forvalter, samt 1 kjøpesenter som forvaltes for annen eier. Konsernet er videre deleier i 7 kjøpesenter som blir forvaltet av Olav Thon Gruppen. I tillegg kommer en del handels- og kontoreiendommer i Midt-Norge og Oslo. LL Drift AS har kontorfellesskap med Setra Drift AS. Selskapet har ellers tett samarbeid med det Arendalbaserte Sørco–konsernet om drift av kjøpesenter.

LL Drift AS er i stor vekst og har økende oppdragsmengde. Selskapet ønsker derfor snarest å ansette en engasjert og faglig dyktig regnskapskonsulent.

Det er totalt 18 ansatte i administrasjonen i LL Drift AS, hvorav 15 med kontorsted Surnadal. I tillegg kommer en del ansatte ute på kjøpesentrene. Økonomiavdelingen i LL Drift AS består i dag av 9 ansatte. Selskapet har moderne kontorlokaler i eget bygg ved siden av kjøpesenteret AMFI Surnadal.

LL Drift AS søker en engasjert og faglig dyktig REGNSKAPSKONSULENT



Sentrale arbeidsoppgaver vil blant annet være:

Behandling av inngående fakturaer, mva.-behandling, felleskostregnskap

Budsjettering og rapportering, samt sparringspartner med senterledere og ledere for de ulike eiendommene

Periodeavslutninger og årsregnskap



Vi søker deg som:

Har høyskoleutdanning innen regnskap/økonomi eller lignende.

Du er gjerne nyutdannet, men kan også ha noen års relevant yrkeserfaring

Kjenner godt til Office programmer og spesielt Excel

Har god regnskapsforståelse, er nøyaktig og arbeider effektivt

Kommuniserer og samarbeider godt med kolleger



Stillingen er 100 % og økonomidirektør blir din nærmeste overordnede.

Det er ønskelig at personer som søker er innstilt på å yte ekstra innsats i perioder.

