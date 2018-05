LL Holding AS er engasjert i eiendoms- og kjøpesenterbransjen, med hovedkontor i Amfi Surnadal. Leieinntektene i konsernet er litt over NOK 200 mill. på årsbasis. Dette inkluderer 5 heleide og 1 deleid kjøpesenter som LL Drift AS overtar forvaltningen av i løpet av sommeren, og 6 deleide kjøpesenter som blir forvaltet av Olav Thon Gruppen. I tillegg kommer en del handels- og kontoreiendommer i Midt-Norge og Oslo. LL Holding AS har kontorfellesskap med Setra Drift AS.

REGNSKAPSKONSULENT

Arbeidsoppgaver:

Regnskap fra A til Å.

Behandling av inngående fakturaer, mva-behandling, felleskostregnskap.

Periodeavslutninger og årsregnskap.

Lønnsarbeid, slik som kjøring av lønn, avstemminger av arbeidsgiveravgift og skatt, oppfølging av A-meldinger mv.

Vi søker deg som har høyskoleutdanning og/eller relevant erfaring innen økonomi/administrasjon/lønnsområdet.

Det er ønskelig at personer som søker er innstilt på å yte ekstra innsats i perioder.

Spørsmål om stillingen kan rettes til:

Olav Smevoll 48 16 24 79

Søknad med CV sendes til:

post@llholding.no

Søknadsfrist 20. mai 2018.