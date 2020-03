Regler for besøkende til Rindal helsetun

Rindal helsetun - institusjon:



På grunn av utviklingen av situasjonen rundt koronaviruset er Rindal helsetun stengt for alle besøkende unntatt pårørende til pasienter som er i livets sluttfase.



Rindal helsetun - omsorgsboliger:



Det kan være besøk av inntil 4 personer i gangen, men da må de som kommer på besøk og den som bor i omsorgsboligen ikke være forkjølet, hoste, ha feber eller ha vondt i halsen.

- Barn kan også være med på besøk, men det må være en avstand på 2 meter mellom dere.

- De som kommer på besøk, må bruke håndsprit eller vaske seg godt på hendene når de kommer inn i leiligheta.

- De som har handlet varer på butikken, må vaske hendene sine før de kommer inn i leiligheta. Når handlevarene er satt unna, må hendene vaskes.

- Hold 2 meter avstand til hverandre når dere er inne i leiligheta.



Med bakgrunn i nasjonale myndigheters føringer for smittebegrensning, er Rindal kommune sitt dagtilbud for eldre personer som bor hjemme, og dagtilbud for personer med demens, stengt fra 27.03 og foreløpig til 13.04 etter myndighetenes føringer.

Dette skriver Rindal kommune på sin hjemmeside mandag 30. mars.