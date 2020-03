Regjeringen innfører strakstiltak for å hjelpe kommuner og næringsliv

Foto: CDC, Alissa Eckert.

På en pressekonferanse fredag la regjeringen fram økonomiske strakstiltak for å hjelpe kommuner og bedrifter gjennom koronaviruskrisen.

Her er pressemeldingen og tiltakene i sin helhet:

Regjeringen legger nå frem de første og nødvendige strakstiltakene for å trygge jobber og hjelpe bedrifter i en krevende situasjon.

De omfattende tiltakene som er satt inn de siste dagene både her hjemme og i mange land er nødvendige for å begrense smitte. De får konsekvenser for den enkelte, for norske bedrifter, arbeidsplasser og arbeidstakere, og for samfunnet i stort. Store deler av økonomien er påvirket.

- Det er vanskelig å si hvor store konsekvensene blir og hvor lenge de vil vare, men vi vet at det høyst sannsynlig blir verre før det blir bedre. Våre tiltak nå er derfor det første bidraget til at vi unngår unødvendige konkurser og oppsigelser. Vi må sikre at vi har jobber å gå til i andre enden av denne krisen, sier statsminister Erna Solberg.

- Heldigvis er norsk økonomi grunnleggende solid. Vi har et godt utgangspunkt. Arbeidsledigheten er lav, vi har lønnsomme bedrifter og solide banker, og vi har handlingsrom i den økonomiske politikken, sier finansminister Jan Tore Sanner.

- Det viktig å sikre likviditeten nå, og derfor er allerede fire tiltak satt inn: Norges bank har satt ned renten, motsyklisk kapitalbuffer er satt ned slik at bankene skal kunne ha handlefrihet til å finansiere næringslivet i tiden som kommer, og Norges Bank vil tilby ekstraordinære kortsiktige lån til de norske bankene. I tillegg, kan selvstendig næringsdrivende utsette innbetaling at forskuddsskatten, sier finansministeren.

Regjeringen jobber med tiltak i tre faser:

Nå iverksettes strakstiltak for å unngå unødige konkurser og oppsigelser for bedrifter som er akutt rammet av virusutbruddet.

Den nærmeste tiden vil vi jobbe med ytterligere konkrete tiltak, både for bransjer og bedrifter som er spesielt hardt rammet, og for næringslivet for øvrig.

Vi vurderer også bredere tiltak for å opprettholde aktiviteten dersom dette blir nødvendig.

Regjeringen legger vekt på at tiltakene som settes inn bør være målrettet, effektive og reverserbare.

- La meg understreke at de prioriterte strakstiltakene vi legger frem i dag, bare er begynnelsen. Regjeringen vil innen kort tid – før påske – komme tilbake med nye tiltak, sier statsministeren.

I denne første fasen har regjeringen prioritert følgende tiltak:

Tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen.

Redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager og oppheve ventedagene for dagpenger for de som permitteres. Samtidig reduseres kravet om reduksjon i arbeidstiden for å kunne motta dagpenger under permittering fra 50 prosent til 40 prosent.

Endring i skattereglene slik at bedrifter som går med underskudd, kan tilbakeføre underskuddet mot beskattet overskudd fra tidligere år.

Endring i skattereglene slik at eiere av bedrifter som går med underskudd, skal kunne få utsettelse av betaling av formuesskatt. Det vil gi likviditetshjelp til eiere av slike bedrifter allerede i 2020 gjennom redusert innbetaling av forskuddstrekk.

Midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Midlertidig oppheving av samtlige lufthavnavgifter til og med 30. juni.

Forsterket støtte til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring i bedrifter som rammes av virusutbruddet gjennom økt rammetilskudd til fylkeskommunene.

Økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Endring i pensjonsreglene slik at løpende alderspensjon ikke faller bort eller reduseres ved frivillig eller beordret tjeneste for helsepersonell i forbindelse med koronautbruddet.

Mer informasjon om de ulike tiltakene

Tiltak i helsevesenet:

Regjeringen foreslår å iverksette tiltak i helsevesenet for å håndtere den akutte situasjonen. Vi må ivareta nødvendig tilgang på legemidler, medisinsk utstyr og ressurser til å gjennomføre nødvendige korona-prøver.

Det kan bli nødvendig med innsats fra helsepersonell som har gått av med pensjon. Vi foreslår derfor en lovendring slik at innsats i forbindelse med virusutbruddet ikke fører til avkorting av pensjonen.

Permitteringsregelverket

Regjeringen foreslår å redusere antall dager med lønnsplikt for arbeidsgivere ved permittering fra 15 til 2 dager. Det vil føre til at bedrifter som opplever en midlertidig svikt i etterspørselen eller produksjonsforstyrrelser, kan få bedre likviditet ved å redusere kostnadene sine raskt. På den måten kan reduksjonen i antall lønnspliktdager ved permittering bidra til å unngå oppsigelser. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Regjeringen foreslår å oppheve ventedagene før dagpengeutbetalingene starter for de som permitteres. Dette vil redusere inntektstapet for permitterte arbeidstakere. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Regjeringen foreslår å redusere kravet til arbeidstidsreduksjon fra 50 prosent til 40 prosent for rett til dagpenger under permittering. Tiltaket vil være midlertidig frem til 31. oktober.

Tilbakeføring av underskudd mot beskattet overskudd i 18/19

Regjeringen foreslår en midlertidig adgang til å tilbakeføre inntil 30 mill. kroner av selskaps­underskudd i 2020 mot beskattet overskudd de to foregående årene. I dag må slike under­skudd fremføres og trekkes fra mot fremtidige overskudd. Skatteverdien av underskudd i 2020 vil bli utbetalt til bedriftene ved skatteoppgjøret i 2021.

Utsatt formuesskatt for bedriftseiere

Regjeringen foreslår videre en midlertidig ordning med utsatt betaling av formuesskatt på virksomhetsformue for inntektsåret 2020. Den foreslåtte ordningen gjelder personlige skatt­ytere som eier regnskapspliktig virksomhet med negativt årsresultat for inntektsåret 2020. Ordningen innebærer at skattyter kan søke om ett års utsatt innbetaling av formuesskatten for inntektsåret 2020 når den forfaller til betaling i 2021.

Fjerning av flypassasjeravgiften

Regjeringen foreslår en midlertidig oppheving av flypassasjeravgiften for flyginger i perioden fra 1. januar 2020 til og med 31. oktober 2020.

Regjeringen foreslår å en midlertidig fjerning av samtlige flyplassavgifter (Avinor) til og med 30. juni.

Flyselskapene betaler avgifter til Avinor AS for bruk av selskapets tjenester og infrastruktur. Tre av disse avgiftene går til finansiering av lufthavnene, og to av dem går til finansiering av flysikringstjenestene. Alvoret i krisen gjør at regjeringen mener det er nødvendig å gjøre midlertidige endringer i lufthavnavgiftene.

Bevilgning til bedriftsintern opplæring

Regjeringen foreslår å øke støtten til kompetanseheving og bedriftsintern opplæring. I en periode med lavere aktivitet kan det være gunstig for bedriftene å øke innsatsen for å styrke kompetansen til arbeidstakerne. Fylkeskommunene vil få økt bevilgning til dette formålet for å kunne ivareta regionale behov. Dette vil komme både arbeidstakere og bedriftene til gode på litt lengre sikt.

Økt bevilgning til kommuner som har hatt merutgifter i forbindelse med virusutbruddet

Regjeringen foreslår økt bevilgning av skjønnsmidler til kommuner som har hatt større merutgifter i forbindelse med virusutbruddet.

Låneordning i Innovasjon Norge

I virkemiddelapparatet, og særlig i Innovasjon Norge, er det flere ordninger som tilbyr lån, garantier og kapital til bedrifter. Innovasjon Norge har bred kontakt med næringslivet, kontorer i hele landet og et nært samarbeid med banksektoren. Innovasjon Norge kan også henvise bedrifter til andre deler av virkemiddelapparatet, dersom det er mer aktuelt for å kunne dekke deres behov.

Det er det private kapitalmarkedet som er, og bør være, den viktigste kilden for finansiering av norske bedrifter. Innovasjon Norge er imidlertid et supplement og samarbeider ofte med lokale banker. Innovasjon Norges lavrisikolåneordning, innovasjonslåneordning og garanti­ordninger vurderes å være de mest aktuelle i en situasjon der bedriftene skulle få midlertidige utfordringer med likviditet.

Pressemeldingen kan også leses på regjeringen.no her.