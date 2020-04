Regjeringen åpner gradvis og kontrollert

Vi går inn i påskehøytiden med fortsatt ingen påvist koronasmitte. Vi har gjennomført nærmere 50 tester totalt, og alle har altså vært negative. Dette har gitt oss mulighet til å planlegge og jobbe videre med smittevernarbeidet, og legge til rette for å ta imot eventuelt smittede som skulle ha behov for institusjonsplass, eller behov for tettere oppfølging av helsepersonell, men som er utskrevet fra sykehus.

I går la regjeringen fram nye tiltak knyttet til koronasituasjonen. De har lansert en opptrappingsplan for oppstart av skoler og barnehager. Det er også nye tiltak knyttet til andre samfunnsområder.

Rindal kommune forholder seg til Regjerningens bestemmelser og retningslinjer og starter nå nødvendig planlegging og forberedelser. Det vil komme nærmere informasjon om hvordan de ulike tiltakene skal gjennomføres, og vi vurderer det som svært viktig å kartlegge og beskytte risikogrupper.

Fortsatt gjelder det å ha god avstand, grupper på inntil fem personer, håndvask, nyse i armhulen, og fortsette med hjemmekontor til de som kan det. Dersom du er syk, skal du holde deg hjemme!



Her er utdrag av hovedendringene:



20. april

Barnehager kan åpne

Forbudet mot å overnatte på fritidseiendom oppheves. Det er fortsatt nasjonal anbefaling om å unngå fritidsreiser

Mange helsefaglige virksomheter med en-til-en-kontakt (fysioterapeuter og psykologer) kan åpne



27. april

Skolene åpner for 1.-4. trinn. SFO åpner også

Videregående skoler åpner for elever på VG3 som følger yrkesfaglig løp og yrkesfagelever på VG2

Universiteter, høyskoler og fagskole åpner for noen studenter og ansatte

Tjenester med en-til-en-kontakt som frisører og hudpleiere kan åpne



15. juni

Forbudet mot kultur- og idretts- og andre arrangementer som ikke ivaretar grunnleggende krav til smittevern vil gjelde frem til 15. juni.

Hele pressemeldingen med utfyllende informasjon kan du lese her.



Helsetunet og besøk

Besøksforbud gjør at kommunen har satt i gang bruk av videosamtaler. Pasientene kan på denne måten "treffe" og snakke med pårørende via en skjerm. Ikke vær redd for å ta kontakt om du som pårørende har spørsmål til oss.



Informasjonstjenester

Rindal kommune sin informasjonstelefon om Korona har stengt i påska, og åpner igjen tirsdag 14.04 kl. 09.00. Ved akutt sykdom i påska ring legevakt 116 117 som vanlig.



Det henvises til vår hjemmeside og informasjon om kontaktpunkter for blant annet psykisk helsetjeneste, samt informasjon om alarmtelefonen for barn og unge, og ulike støttetjenester for foreldre og barn.

https://rindal.kommune.no/tjenester/korona-virus/informasjon-fra-psykisk-helsetjeneste/

https://rindal.kommune.no/tjenester/korona-virus/informasjon-til-barn-og-unge/