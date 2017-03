Regionfinale i sjakk i Rindal

Lagsjakk over hele landet

Leder i Kristiansund sjakklubb, Eilif Odde, forteller at det spilles lagsjakk over hele landet, i et seriesystem. Seriespillet startet i november. Nå er fylkesfinalene avgjort. Levanger vant finalen i Trøndelag, og Kristiansund vant finalen i Møre og Romsdal. Lørdag spilles altså finalen for regionen i Midt-Norge. Vinneren her møter senere vinnerne fra de tre andre regionene i landet, Nord, Øst og Vest, for å kjempe om de to plassene i Eliteserien.

Begge klubber stiller med sine fem antatt beste spillere. Det spilles på fem bord, hvor den antatt beste spilleren i hver av klubbene spiller på bord 1, den nest beste på bord 2 osv. Det spilles ett parti på hvert bord, og en sier gir 1 poeng. Vinneren er den klubben som har flest poeng når alle de fem partiene er avsluttet.



Remis er ikke uvanlig

Spillerne fra Levanger forklarer at det ikke er så uvanlig med uavgjort (remis) i sjakk. Det kan altså også bli uavgjort i poengstillingen etter fem parti. I så fall er det utfallet på bord 1 som bestemmer hvilket lag som vinner. Dersom det er remis på bord 1 avgjøres det av bord 2 osv. Og dersom det er remis på alle bord blir det loddtrekning. Det er kanskje ikke så usannsynlig som man skulle tro. Levanger-spillerne forteller at det ble remis på fire av bordene da de spilte Trøndelagsfinalen mot Trondheim sjakklubb i år.



Passer folk folk i alle aldre

Det er folk i alle aldre som spiller sjakk. Det er også mange barn som er med etter hvert, forteller de. Sjakk er heller ikke forbeholdt menn, selv om det er mange flere menn enn damer som er aktive spillere.

Tidligere har det vært sjakkmiljø i Surnadal og Rindal også. Kanskje det kan være en ide for noen å starte opp på nytt?

- Surnadal hadde i mange år en aktiv sjakklubb, med spillere som Hans P. Opdahl, Hans M. Hansen, Lars Nybrott og Ragnvald Skjermo. Tor Helge Solli var også en lovende spiller, forteller Eilif Odde. Han mener også å huske at det i Rindal i sin tid var et miljø for dem som dyrket problemsjakk (studier/komposisjoner).

Regionalfinale lagsjakk lørdag 4. mars:

Kristiansund sjakklubb Levanger sjakklubb Bord 1 Thomas Nyland Brede Hagen Bord 2 Herik Øie Løbersli Kjell Arne Lilleløkken Bord 3 Eilif Odde Terje Lund Bord 4 Vegard Simensen Ove Reidar Holmen Bord 5 Petter Andreas Wadstensvik Rune Haug



Bord 1 nærmest i bildet. Levanger sjakklubb på venstre side, Kristiansund sjakklubb til høyre. Mange rindalinger kjenner sikkert igjen Kjell Arne Lilleløkken (nr 2 fra venstre). Han er opprinnlig rindaling (/meldaling).





Finalen har startet, og det er full konsentrasjon ved bordene.



Oppdatering kl 14.40: Kjell Arne Lilleløkken vant sitt parti, så Levanger leder 1-0.

Oppdatering kl 16.10: Vegard Simensen fra Kristiansund vant sitt parti. Stillingen er nå 1-1.

Kl. 17.05 meldes det at Levanger vant regionfinalen 3-2. Vi gratulerer!