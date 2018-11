Referat fra fagdag

Bildet over: Ann-Elin Stenberg ved Midtnorsk HMS-senter introduserte professor Ståle Einarsen.

Einarsen er en av Norges ledende psykologer og forskere innen arbeidsmiljø, med konflikthåndtering som spesialfelt. Han har gitt ut bøker om emnet og skrevet over 100 artikler tilknyttet temaet. Sammen med Helge Pedersen, advokat og spesialist på arbeidsmiljørett, har han utviklet arbeidsmetodikken faktaundersøkelse. En arbeidsmetode for å løse vanskelige saker i arbeidslivet, mobbing, diskriminering, trakassering og andre vanskelige konflikter.

Einarsen ledet de vel 110 oppmøtte gjennom en interessant dag, med et vanskelig tema. Hvordan en skal ta tak i og håndtere konflikter, mobbing og trakassering på arbeidsplassen. Han gav oss som hørte på en grundig gjennomgang av arbeidsmiljøloven og de rettigheter og plikter vi har som arbeidstaker og som arbeidsgiver. Hans interesse og brennende engasjement for temaet gjorde at hele salen var med fra første setning. Med kjappe replikker og gode historier tror jeg hele salen satt igjen med en bedre forståelse av tema, og var en opplevelse rikere etter dagen.

Tekst/foto: Midtnorsk HMS-senter.



Ståle Einarsen.