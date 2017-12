RC-feber i Surnadal

Bildet over: Den nye driftingbanen som blir åpnet 14.januar, er en bane som gjør det lett for nybegynnere å få tidlig mestringsfølelse. Banen er bred og enkel, og vil bli utviklet og oppgradert i takt med ferdighetene til medlemmene.

To ivrige ildsjeler i Surnadal RC-klubb møter Trollheimsporten i klubbens leide lokaler i Folkets Hus. Ole Martin Aune Fjeld, nestleder i klubben og styremedlem Leif Korshamn kan fortelle at det ikke er bare RC bil, men også båt og fly. Alt som er fjernstyrt kommer inn under klubben, dette for at de skal kunne skape et så stort miljø som mulig. Og det finnes store ønsker og mål for framtiden. Selv om det akkurat nå er den nye driftingbanen som er mest sentral, ser de også for seg både utebane og flystripe på sikt.

Fra venstre: Leif Korshamn og Ole Martin Aune Fjeld viser to av sine biler.

Både Fjeld og Korshamn kan fortelle om stor innsats for å få klubben opp å gå. Det er mange ting å forholde seg til i prosessen med å starte en klubb. Og her har mange vært med og gjort en viktig jobb. Når medlemsregistreringen blir på plass, kan dette gjøres via Min Idrett og Norsk Motorsportforbund. Dette gjør at klubben vil følge reglene til Norsk Motorsportforbund slik at alle under 16 år får gratis medlemskap, men blir registrert som medlemmer. For de over 16 år, blir det en årskontingent. Men det skal lønne seg å være medlem, forteller Fjeld og Korshamn.

Leif Korshamn og Ole Martin Aune Fjeld retter en stor takk til sine sponsorer. Hovedsponsor er Surnadal Sparebank, og Korshamn og Fjeld ønsker å få understreket det gode samarbeidet og den gode hjelpen de har mottatt fra Surnadal Sparebank. De ønsker også å takke sine andre sponsorer ; Svorka, Sæterbø Hus og Hage, Lakksalg, Surnadal Servicesenter, EleFun og RCbutikken.no. Bidragene fra alle disse har medført at klubben har det utstyret de har i dag. Og det kommer også fram at de selv også har satset noen kroner for å komme så langt som de har i dag.

Både Leif Korshamn og Ole Martin Aune Fjeld er meget takknemlige til sine sponsorer som alle bidrar på beste måte.

Fjeld og Korshamn ønsker at dette skal være et alternativ til både barn og ungdom, og understreker at dette er en interesse som passer for alle aldre, og kan være positivt for et godt samhold mellom barn og foreldre. På tidligere treff som de har hatt i idrettshallen har det vært ivrige deltakere fra 4 år til 70 år, og det er så absolutt en aktivitet for både kvinner og menn.

Fjeld og Korshamn forteller også at de stiller gjerne opp om det er noen som har behov for tilrettelagt hjelp. Og de forteller at de har fått meget gode tilbakemeldinger fra barn og ungdom som i det daglige har konsentrasjonsvansker.

De to ildsjelene Fjeld og Korshamn kan fortelle om mye grubling og mange våkenetter i prosessen som har pågått. Nå håper de at det blir mange som vil bli medlemmer i Surnadal RC-klubb. De forteller om et trivelig og sosialt miljø, der det også lages karosserier til bilene samt at det går en del tid til vedlikehold og reparasjoner. Det er laget egne arbeidsplasser for dette i klubbens lokaler. Kjøringa til slutt er bonusen, sier Fjeld og Korshamn. Klubben har også en flysimulator som kan brukes når klubblokalet er åpent. Mest sannsynlig et par kvelder i uka og annenhver søndag, tenker de. Men ønsket er at de kommende medlemmene skal bli med å bestemme dette. Håpet er at det skal bli et tett og godt samarbeide medlemmene imellom. Og det er allerede en god del ivrige sjeler som har stilt på dugnader og tatt i et tak. Fjeld og Korshamn kan fortelle om et stort engasjement blant folk og de får mange flotte tilbakemeldinger. Så nå er håpet at klubben skal få så bra med midler at de kan dekke husleie, oppgradering av bane og etter hvert kjøpe flere lånebiler. Det er mange som spør hvordan ting lages, så det er et ønske at de etter hvert også skal kunne holde tema/kurskvelder. Blant annet karosserikvelder.

Bil, lader og batteri koster fra kr 1500 og oppover. Utover det er det kun reparasjoner og evt oppgraderinger med f.eks lys, tilsvarende på denne flotte bilen, som kommer i tillegg.