Rask fordeling av koronamidler

Formannskapet f.v. Line Flåtten, Åge Jonli, Kjetil Løften, Magnar Dalsegg og Vibeke Langli.

Ordfører Vibeke Langli sier at administrasjonen har jobbet raskt og effektivt med denne saken, slik som intensjonen var. Dette er veldig bra for søkerne. De får pengene raskt, og det er nå de trenger dem, påpeker ordføreren.

Line Flåtten og Åge Jonli sier at de er glade for at det har kommet inn mange søknader fra lokale bedrifter, og at det var viktig for formannskapet å få behandlet saken så raskt som mulig. De er også fornøyde med den totale summen som Rindal kommune har fått tildelt.

Tilskuddspotten fra fylkeskommunen og regionrådet er på tilsammen kr 1.030.000. Av disse var allerede kr 125.000 fordelt tidligere i sommer. Det gjenstår altså nå kr 215.000 av potten. Dette avsettes til fordeling senere i høst.



Formannskapet innvilget tilskudd fra korona-midlene slik:

Firma Innvilga 1. runde Innvilges 26.08.20 1) 3 Venner 25.000 15.000 2) KM Service 15.000 3) El-Watch 50.000 50.000 4) Bolme pensjonat 50.000 50.000 5) Ullkorga Ordinær søknadsbehandling 6) Fotograf Mari Næss Bolme 40.000 7) Salong Grete 30.000 8) Midt Norge Autolakk Ordinær søknadsbehandling 9) Inga Dalsegg 50.000 10) iTrollheimen 60.000 11) Saga Trollheimen Hotel 50.000 12) A. Kvam 100.000 13) Rindal Bensin og Service 60.000 14) Letthus Rindal 100.000 15) Bakken Helse 30.000 16) Surnadal og Rindal Fotklinikk 40.000 Totalt 125.000 690.000



For ordens skyld: Kjetil Løften og Magnar Dalsegg var inhabile i saken om fordeling av koronamidler.



- Et veldig positivt bidrag

Harald Moen, som er økonomisjef (CFO) hos El-Watch AS, setter stor pris på dette bidraget. El-Watch har opplevd betydelig mindre salg og reduserte inntekter som følge av korona-pandemien. Flere av bedriftene som de leverer til har stengt sin produksjon. Det gjelder blant annet Volvo, som er en av El-Watch sine største kunder.

Moen forteller at det generelt er stor usikkerhet i markedet, og El-Watch er en av mange bedrifter som har sett seg nødt til å redusere kostnadene og permittere ansatte. Koronamidlene er et viktig bidrag i denne krevende situasjonen.

El-Watch har til en viss grad klart å tilpasse seg til endringene i markedet, og har også opplevd økt interesse for noen av sine produkter de siste månedene.



Harald Moen



Mistet de viktigste inntektene

Kafèen 3 Venner i Rindal sentrum ble også hardt rammet av korona-tiltakene, og er det fortsatt.

– Vi måtte jo stenge. Og selv om vi har åpnet igjen så får vi ikke arrangere pubkvelder, som vi har tjent mest på før, sier daglig leder Camilla Løften.

Hun er veldig glad for at bedriften har fått tildelt penger, blant annet til opprusting av kjøkkenet. Det kommer veldig godt med nå.



3 Venner har åpent igjen, men uten de mest inntektsbringende arrangementene.



Ekstraordinære vedlikeholdstiltak

Formannskapet behandlet også en sak om vedlikeholdstiltak med ekstraordinære koronamidler.

Dette ble fordelt slik:



- 150 000 kr til asfalt fra FV65 til gammelbrua på Bolme

- 160 000 kr på ny takmembran på Rindalshuset

- 69 000 kr på oppgradering av rullestolrampen på gamle kommunehus

- 120 000 kr på nytt kjøkken fellesareal Litjtunet

- 130 000 kr til strakstiltak ved Bolme barnehage, på grunnlag av rapport fra takstmann