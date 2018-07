Rapporter fra løpestevner

Rindal IL Friidrett skriver på sine Facebook-sider torsdag formiddag:

"EKSOTISK «MENY»: RAPPORTER FRA SINGAPORE, HELGEROA, ISLAND OG NM-KVALLIK 10.000M!

Starter med Fredrik Lillevik, som i SOL-helga deltok i et gateløp i Singapore, 10km:

«Stort arrangement. 2000 deltakere på 5k og 1000 deltakere på 10k. For min del var det to faktorer som talte imot. Starten gikk 07.00 på morgenen og etter 4km føltes det som å løpe i en badstu. Tidsmessig ble det derfor ikke bedre enn 39 minutt. Kunne kanskje lagt opp løpet noe annerledes, men gjorde et ærlig forsøk på å holde følge med ei lita gruppe i front ut fra start, men måtte slippe. Lå i et lite vakuum for meg selv, men det holdt inn til en 6. plass.»

BRUNLANESLØPET, lørdag 07.07. Helgeroa (Larvik kommune) 4,6km. Tarjei M Midtgården valgte den korteste løypa som han vant på 15,36 med en margin på 4 sek. «Vant men fortsatt sliten etter Loppet».

Tormod Vatten, som jobber som langrennstrener på Island, har benyttet anledningen til å delta i 2 løp under en løpsfestival:

ARNANESHLAUPET, fredag 13.07. 10km «gateløp». Tormod ble nr 2 på 35.24, 9 sek bak vinneren. Løypa er kontrollmålt, men startpunktet er høyere enn mål totalt 28 høydemeter.

VESTURGATAHLAPET, søndag 15.07. 24km terrengløp. Tormod løp inn til en ny 2. plass, på tiden 1.41.29, 2.12 bak samme mann som på 10 km. Løypa gikk gjennom et fantastisk landskap, oppfordrer alle til å se gjennom bildene på denne Facebooksida. Bildet av Tormod nedenfor, er hentet herifra. Det skal også komme bilder her.

SOMMERSTEVNE BISLETT, onsdag 18.07. 10.000m. Helge Langen prøvde seg på NM-kravet 32 blank. «Kanskje en anelse varmt for så lange løp, 24-25 grader, men det gikk stort sett greit, og arrangøren hadde drikkestasjon. Ingenting å utsette på løpsopplegget, hadde hare som jeg fulgte til han ga seg halvveis og passerte da på 15:58. Derfra og inn ble det tyngre og det handlet mest om å fullføre. Jeg var rett og slett ikke god nok, men har i hvertfall gjort et forsøk. Nå blir det fokus på NM terrengløp!»

Tror nok varmen virket inn mer enn det Helge her antyder, for mange gikk for NM-kravet denne kvelden, men tidene ble for de fleste under pari, noe som resultatene her viser."

