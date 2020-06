Rapport fra feltkarusellen

Her på Indre Nordmøre har vi en feltkarusell gående hvert år. Disse består vanligvis av 4-5 stevner, der summen de 3 beste resultatene gjelder. Feltkarusellen er ment å være et lavterskeltilbud som kan passe alle og er en fin rekrutteringsarena.

Feltkarusellen i år ble dessverre noe amputert på grunn av koronatider og stopp i skyteaktiviteten. Det ble derfor bare to stevner i år. Vinneren ble den med best totalsum i hver klasse etter to runder. For å ta medalje må man delta på begge stevnene.



Lørdag ble andre runde arrangert av Surnadal skytterlag.



32 grader og sol var varmt nok i skytedress, men alle kom seg vel gjennom feltløypa som stort sett foregikk fra standplass denne gangen.



Skytterne skyter på blinker som er satt opp i terrenget. Rekrutteringsklassene og veteranene skyter på 100 meter, mens de andre skytterne (klasse EJ, 2-5 og V55) skyter på hold mellom 163 meter opp til 445 meter. Ved så lange hold må man ta hensyn til både avstand og vind og skru på siktet i forhold til dette. Det genererer mange diskusjoner og tanker rundt dette temaet blant skytterne.



Figurene man skyter på er også forskjellige fra gang til gang. Det blir skutt på alt fra skjeve trekanter til rektangler, prisme og figurer som ligner tønner. De ulike figurene ser litt forskjellig ut i siktet og kan påvirke siktebildet til skytteren.



6 skudd blir avfyrt på hvert hold. Man kan maksimalt få 6 treff på hvert hold. Inne i figuren er det tegnet en mindre figur. Treffer man denne, får man innertreff. Dersom man for eksempel får 6 treff og 4 av disse sitter innenfor den innerste figuren, får man 6 treff og 4 innertreff. Resultatet blir da skrevet slik: 6/4.



En runde består av 5 hold. Maksimalt kan man derfor få 30 treff og 30 innertreff (...men da skal man være skikkelig god..) Resultatet blir da skrevet slik 30/30.



Runde 1 ble arrangert av Øvre Surnadal skytterlag den 1. mars 2020. Her er sammenlagtresultatene:

Vinner i klasse 2-5 ble Ingar Waag, Surnadal skytterlag med 60/40 sammenlagt, og medalje. Egil M. Hammervoll, Eidsvåg og Eidsøra, kom på andreplass med 60/35, og Arfinn Berdal fra Rindal skytterlag tok tredjeplassen med 55/30.



Tekst: Surnadal Skytterlag

Arkivfoto