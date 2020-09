Rappnor på andreplass på Bergsaker

Fredag var det Derbykvalifisering på Bjerke, og Magic of Joy tok turen dit. Hesten til Irene Løfaldli møtte veldig hard motstand, og den klarte ikke å kvalifisere seg til finalen. Over 2600 m gikk den 1,15,7, så prestasjonen var absolutt bra nok.



Mandag kveld var det ny kjøring på Leangen. Der var to lokale hester til start,

Faste Iris var i galopphumør og ble disket, mens Danny Delight heller ikke nådde opp i premierekka.



Se løpene på www.rikstoto.no



Tekst: Mads Løfaldli

Bildet: Skjermdump fra www.rikstoto.no