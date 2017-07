Racerbillakkering i Rindal

Bildet over: Revolve NTNU



Racerbil på timeplanen

Revolve NTNU består av 64 studenter som jobber frivillig med å bygge racerbil samtidig som de studerer ved NTNU. Studentene gjør hele jobben med å bygge bilen fra starten av, og ender opp med en ordentlig racerbil. Racerbilen deltar så i Formula Student hvor studenter over hele verden konkurrerer med sine biler - ikke bare på fart, men også konstruksjon og ytelse, for å nevne noe.

Godt resultat i Rindal

Midt-Norge Autolakk i Rindal har bidratt med sparkling, pussing, grunning og lakkering av bilen. Lars Ole Heggem forteller at samarbeidet i år som i fjor har fungert veldig bra. - Fascinerende å se hvor dedikerte studentene er, sier Heggem. Fra samarbeidet i fjor har de tatt med seg erfaring på hvor mange de var i verkstedet, samt hvilke oppgaver studentene kunne gjøre i forkant av lakkeringa.

Christer Oldeide i Revolve NTNU er full av lovord om Midt-Norge Autolakk: - Samarbeidet har vært veldig bra. De har vært veldig imøtekommende og hjulpet oss mye!

Det å lakkere en racerbil er nemlig ikke bare-bare. Ikke bare er det tidkrevende, men for årets racerbil Eld har det også vært viktig at lakken ikke er tung. - Det er vanskelig å få til bra lakk som er lett, sier Oldeide, som forteller at lakken de har fått er av svært god kvalitet. Det å få til slik lakk krever at man er svært nøye, og her har Midt-Norge Autolakk innfridd. - Utrolig dyktige folk, konkluderer Oldeide.

Også etter at bilen hadde en ulykke som krevde omlakkering, fikk Revolve NTNU god hjelp fra rindalingene: - Vi fikk blanda lakk på dagen, sier Oldeide.

Konkurranse i Tyskland

Racerbilen Eld og studentene har noen spennende uker i møte da de skal til sin første konkurranse i Hockenheim i Tyskland i starten av august. Dette løpet varer i fem dager, og etter dette drar de til Barcelona for en ny konkurranse. Nå arbeider teamet bak bilen på skift både natt og dag for å få klar bilen.

Lakkering i gang! Alle foto: Revolve NTNU.