"Trønderball" - en fantastisk forestilling!

Det var som ventet fullt hus i Torshall lørdag kveld, da Nå Kor framførte sin actionfylte kriminalmusikal "Trønderball - from Rindal with love". Og de som tok turen angrer nok ikke på det. Nå Kor har satt opp forestillingen tre ganger på hjemmebane i Meldal, før de tok turen til Rindal.

Det er en dramatisk og utrolig historie vi blir vitne til. Hovedpersonen i forestillingen er rindalingen Jens Bolme, som rømmer over fylkesgrensa til Løkken og etter hvert havner i et actionfylt drama som gir publikum god underholdning fra begynnelse til slutt. Her er det såvisst ingen dødpunkter.

Det hele starter med en kort sekvens om Jens Bolmes oppvekst i Rindal, da han bestemmer seg for å bli "hele Rindals kjekkas", og gjøre både Surnadal og resten av Nordmøre utrygt. Men slik skal det altså ikke gå. Det er helsesøster som først setter Jens på tanken om at han kanskje bør ta turen over fylkesgrensa, til Løkken.



Fra Jens Bolme sin oppvekst i Rindal.





Helsesøster "Triana Lilleås" gir Jens råd om å bli mer moteriktig, og anbefaler han å flytte til Løkken.

Videre får vi se en hysterisk morsom film om hvorfor Jens må rømme fra Rindal, slik at han ender opp på Løkken. Den voksne utgaven av Jens Bolme spilles av Jon Erik Grøset. Han snakker selvsagt bred rindalsdialekt, noe som passer veldig godt inn i historien.



Her har Jens Bolme blitt voksen, og mer moteriktig. Han har draget på damene.



Historien fortsetter med at den kvinnelige lensmannsbetjenten i Meldal er lei av å jobbe alene, og hun frykter at lensmannskontoret blir nedlagt. I Meldal er det alt for lite kriminalitet.

Lensmannsbetjenten søker hjelp hos NAV, i all hemmelighet, for å finne noen som kan sørge for littt mer kriminalitet i bygda. Og mannen for jobben som hemmelig agent, formidlet av NAV, det er selvsagt Jens Bolme. Han presenterer seg som "Bolme, Jens Bolme - from Rindal with love". Han har relevant erfaring som agent fra før - han har blant annet vært agent både for T-komponent og Landsem-ski, må vite.



Jens sjarmerer damene i Meldal kommune.

Jens Bolme trenger selvsagt en del utstyr til jobben. Dessverre kan ikke uteavdelingen i Meldal kommune oppfylle hans ønske om å skaffe en usynlig bil som kan gå under vann. De kan heller ikke skaffe avansert kommunikasjonsutstyr, men en nyreparert trygghetsalarm får han med seg. Og så begynner eventyret...



I Orkla gjestebolig møter Jens samfunnstøttene på Løkken. De har "lisens til spill" ("Licence to kill") - men de spiller selvsagt ikke poker. Bare gammel jomfru.





"Meldal soul childen" hyller... "Inge Helgeton", mannen bak Bergmannsdagen.



Jens Bolme og Bolme-piken. Rett før de havner i Raudbekken...

...og Jens kommer til seg selv på Orkanger, blant diverse "Patina-damer" og en i overkant nærgående "Arne Fagerholt".



Jens blir dratt med på kommunestyremøte, men benytter anledningen til å stikke av mens "Arne Fagerholt" og "Oddbjørn Bang" diskuterer bruken av Thamspaviljongen.



Jens Bolme trekkes inn i en utrolig komplott, der målet er at Løkken skal bli det nye sentrum i den nye storkommunen Orkland. Første skritt er å smugle Thamspaviljongen bit for bit til Løkken, med Thamshavnbanen... Togturen blir svært dramatisk. Resten av historien er også hysterisk morsom, og for utrolig til å være sann. Men det går heldigvis bra til slutt.



Samfunnstøttene på Løkken har fått plass i Kongevogna på togturen. Men hvem er den mystiske mannen med ryggen til?



Dramatikk for Jens Bolme og Bolme-piken.



I denne historien opptrer ikke "Goldfinger" - men derimot "Aud Inger"

For å få med seg alle poengene i denne forestillingen må man nok ha god kjennskap til steder og personer i Meldal og Orkdal, samt James Bond sitt univers. Men det er så utrolig mange gode poenger at det ikke er nødvendig å få med seg alle. Vi henger med på historien og lar oss underholde uansett. Og vi kjenner til nok "kjendiser" i Meldal og Orkdal til å se at det er mange gode parodier.

Noen spiller seg selv i forestillingen, blant annet brannsjef Ove Smedplass og Rita Smedplass. En sentral del av historien forgår på Ritas frisørsalong på Løkken.



Til og med meldalsordfører Are Hilstad dukker opp i egen person, med en tale som vi regner med er spesialskrevet for forestillingen i Rindal. En hyllest til Rindal, med humoristisk snert, hvor han avslutter med å ønske sine gode kommune-naboer velkommen til Trøndelag.



Ordfører Are Hilstad ønsket rindalingene velkommen til Trøndelag.





Nå Kor har holdt det gående i 30 år. De har, som de selv uttrykker det, tatt seg av noen rindalinger som har forvillet seg over fylkesgrensa. Det er neppe noe ulempe for dem. Både hovedrolleinnehaver Jon Erik Grøset og musikalsk leder Jo Ranheim er som kjent rindalinger, og begge gjorde utvilsomt en meget god jobb her.

"Trønderball - from Rindal with love" overgikk alle våre forventninger. Vi ønsker Nå Kor hjertelig velkommen tilbake til Rindal med deres neste forestilling.



Klikk på bildene for å se dem større og i serie