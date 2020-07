"Sissener Classic Tour" på Surnadal Golfpark

Surnadal Golfklubb har for første gang fått tildelt en runde i den nasjonale turneringsprogrammet Sissener Classic Tour, som er en turnering i regi av Norsk Seniorgolf – dvs. golfspillere som er 50 år eller eldre. Mer informasjon finnes her: https://seniorgolf.no og klubbens egne hjemmesider her: http://surnadal-golfklubb.no/sissener-classic-tour-pa-surnadal-golfpark-2/



Norsk Seniorgolf er en stor og meget aktiv organisasjon, med turneringsarrangement over hele landet gjennom sommersesongen. Tilsvarende turneringer spilles også i Kristiansund og Åndalsnes nå i august.



Som arrangør vil vi i Surnadal Golfklubb selvfølgelig gjøre så godt vi kan for å få til et bra arrangement for alle deltakere, og i disse dager forbereder både banemannskapet og arrangementskomiteen for øvrig innrykk søndag morgen og gjennomføring av selve turneringen.



Surnadal Golfpark har nå en standard som er bedre enn noen gang, og både bunkere, rough, fairwayer og greener blir nå denne uka finpusset for søndagens turnering. Banemannskapet fortjener mye ros for kjempebra jobb for å få banen i en så god stand som den er nå – og dette har vi også fått bekreftet gjennom tilbakemeldinger fra gjestespillere i løpet av sommeren. Vi får ofte høre at Surnadal Golfpark er absolutt på høyde med de aller beste i Midt-Norge, noe vi selvfølgelig setter pris på.



Interessen for turneringen har vært kjempebra, med mange påmeldinger lenge før påmeldingsfristen torsdag kl 18.00. I skrivende stund er det 45 deltakere i turneringen, og vi regner med at de siste 3 plassene også fylles opp før torsdag. Maks. antall deltakere er satt til 48 ut i fra den kapasitet som banen vår har av hensyn til mulig spillehastighet og sikkerhetsmessige forhold.



Det er pr i dag påmeldt deltakere fra følgende klubber: Kristiansund og omegn GK, Byneset GK, Trondheim GK, Molde GK, Tingvoll GK, Giske GK, Ålesund GK og arrangørklubben Surnadal GK.



Her finnes oppdatert påmeldingsliste (oppdateres fortløpende når det kommer flere påmeldinger):

https://www.golfbox.no/portal/golf_info/gbtourframe.asp?selected=%7BCC74A204-A100-4547-9A48-63BF5E02C2D2%7D&language=1044&#/competition/2321995/players



Turneringen starter søndag kl 10.00 (med shotgun-start, dvs. at spillerne fordeles på hvert hull og starter samtidig) og forventes å være ferdig ca kl 14.00.

Resultatene vil foreligge kort tid etter at alle spillere har kommet i mål.



Surnadal Golfklubb er medlem av Trollheimsporten.