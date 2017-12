Arkvivbilde av Dordi Skuggevik fra 2014.

Da er «Løssi langnatt» overstått: «Natta ei å daggainn tvo te jul» – som Tante Borg skriver i sangen sin om den lengste natta i året. I boka med hennes dikt og toner står både teksten – med utfyllende fotnote om Juljæt-tradisjonen, og notene til den, satt opp av Henning Sommerro. På CD-en som ligger i lomme i bakre perm i boka, der har undertegnede sunget inn sangen på siste sporet. På en av lappene i pappkassen har hun notert at egentlig er sangen skrevet som en bånsull. «Juljæta» - eller «Løssi langnatt» er satt opp i delkapitlet «Jul» i boka «Tante Borg: Hæmlengtfjor’n», der en også finner annet stoff om jula.

Boka er nå nesten utsolgt i Surnadal. NotaBene hadde fremdeles 14 bøker igår. Jeg er gått tom. Men, i «Bokbasen» som bokhandlene bestiller fra, er de siste 100 bøkene lagt inn. Det raskeste nå er å bestille boka fra Haugenbok sin nettside.

Om det kommer et opplag 2? Det er ikke så veldig fristende å gå i gang med det da, for i øyeblikket ser det ut til at undertegnede går med ca. 10.000 i underskudd på prosjektet.

Jeg signerer de siste bøkene på NotaBene i dag kl.13 - og så lenge det er bøker igjen.

Tekst: Dordi Skuggevik