Det har ikke vært mye fokus på "Hjem for en 50-lapp" i Rindal de siste åra. Sannsynligvis er det få som har visst om ordningen, så den har vært lite brukt. Ungdomsrådet har jobbet med saken, og Vanja Mossefinn og Inge Ålbu håper nå at flere vil benytte seg av muligheten for å bli kjørt trygt hjem etter fest. I romjula gjelder det for de to festene som blir arrangert i Torshall og festen i Granheim. Det gjelder altså ikke fra private fester, og det gjelder bare for de som skal hjem, ikke de som skal videre til et annen festplass.



Morten Møller, Vanja Mossefinn, Inge Ålbu og Per Aune håper at flere vil bruke ordningen "Hjem for en 50-lapp".



Avtale med fylkeskommunen

Kulturleder Morten Møller forteller at det har vært litt uklarhet rundt ordningen de siste åra, og den har bare vært brukt i ny og ne. Etter fylkesbyttet har kommunen inngått en ny avtale med Trøndelag fylkeskommune. Avtalen skal justert og bli mer permanent i løpet av 2020.

Ordningen innebærer at den som bestiller taxi betaler 50 kr i egenandel, og resten sponses av kommunen og fylkeskommunen. Morten Møller håper at dette fortsatt er interessant, både for ungdom og foreldre.

Drosjeeierne i Rindal har stilt seg positive til gjeninnføring av ordningen.



- Viktig å møte opp til avtalt tid!

Drosjeeier Per Aune forklarer at de som vil benytte seg av ordningen må bestille skyss innen kl 20 samme kveld. Da avtaler man tid for henting.

Han presiserer at det er viktig at de som har bestilt taxi tar det alvorlig og møter opp til avtalt tid. Når man har inngått en slik avtale så har man plikt til å holde den.

- Hvis det skulle oppstå uforutsette ting, slik at man likevel ikke trenger skyss, så må man ringe og si fra så tidlig som mulig. Da er det selvsagt helt greit, sier han.



Det gjelder også en tilsvarende ordning fra Surnadal til Rindal, for eksempel fra fest i Sagatun. For å benytte seg av det må man kontakte Surnadal taxi og bestille turen før kl 21 samme kveld.



Alle detaljer om "Hjem for en 50-lapp" oppsummeres på Rindal kommune sin hjemmeside.