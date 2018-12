"Den magiske snøhula"

En lokal julefortelling

Øyunn Aune forteller at forestillingen er selvskrevet av Øverbøgdrevyen. Handlingen er skrevet av Gøran Bolme og Kristian Nerland, og handlingen er blant annet litt inspirert av den gamle historia om Folldalsfarken. Vi aner også inspirasjon fra gamle og nyere julefortellinger. Sangene i forestillingen er skrevet av Gøran Bolme og Øyunn Aune.



Barna i forestillinga kommer inn i en ny verden, og denne verdenen er ultralokal!



Øving med "Gøran på boks"

Trollheimsporten er innom øvinga lørdag formiddag, og da er 16 barn i sving med øving. Helga Moen Rodal og Øyunn Aune er instruktører. De forteller at det er tilsammen ca 35 barn som skal være med på forestillinga, medregnet Lucia-barna fra barnehagen og 1. trinn. Alle barna som er med går på Mo oppvekstsenter, og det er flere som er med nå enn for to år siden. Det var mange som fikk lyst til å være med da de så den forrige forestillinga.

- Det blir ikke kjedelig når Gøran og Kristian skriver, sier Helga Moen Rodal. - Vi er heldige som har så flinke tekstforfattere.

Denne dagen er ikke Gøran Bolme med. Øvingene er enda artigere når Gøran er med med gitar. Men de har "Gøran på boks" (dvs lydopptak og høytaler), og det fungerer også.

Anne Marie Moen forteller at opprinnelsen til barneteateret var en Lucia-forestilling i Sagatun for 8 år siden. Etter det har det utviklet seg til å bli et ordentlig barneteater, og de spiller for fulle hus. Nå har det blitt en førjulstradisjon med Øverbøgdrevy annethvert år og barneteater annethvert år i Sagatun. Det vil de fortsette med, forteller instruktørene.



Øyunn Aune og Helga Moen Rodal er instruktører, og Anne Marie Moen er sufflør.



Her er det fare for snøballkasting. Folldalsfarker er ikke til å spøke med!



Viktig at barna har det gøy

Øverbøgdrevyen og Sagatun bruker mye ressurser på barna Det meste av overskuddet fra Øverbøgdrevyen går til innkjøp av utstyr til barneteateret. Og det er tydelig at barna synes dette er moro. De har øvd mye på framføringer på oppvekstsenteret, så de er ganske scenevante. Og de gleder seg til øvingshelgene, hvor det selvsagt er lagt inn pauser og matservering.

Vi spør noen av de største jentene om de har vært med på dette før. De forteller at de var med på forestillingen for to år siden, og at de var litt nervøse før forestillingen, men det gikk veldig bra. De har øvet hver tirsdagskveld siden midten av november, og de har hatt tre øvingshelger. I tillegg øver de litt på sangene og replikkene hjemme. Her gror det nok fram mange dyktige revyskuespillere også etter hvert.



Sagatun grendahus er medlem av Trollheimsporten.