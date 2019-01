"Bål i Gulfjell" - i gulnissenes rike

"Bål i Gulfjell" foregår i Fagerlisalen i Gammelgruva, på Løkken. Arenaen for årets forestilling og konseptet bak kommer til å bli noe helt spesielt, allerede fra man tråkker over dørterskelen til gruva. Hva "Bål i Gulfjell" dreier seg om kan man lese nederst i artikkelen.

Gruva kommer til å bli fylt med gulnisser, arbeiderklassenisser, businisser, tyske soldater, franske soldater, Versaillestraktatens menn og mange ymse karakterer. Spektakulær sang og musikk kledd i et mektig lyd-bilde fra Jo Ranheim og band, ved hjelp av Løkken lyd. Jo Ranheim har forøvrig funnet plass til cello i bandet. Det blir utrolig stilig i Fagerlisalen! Koreografi har Anett Hjelkrem lagt sin signatur på. Effekter kommer det også til å bli, uten at vi ønsker å røpe alt på forhånd. Dette er en forestilling for voksne/ung voksen!



Det er 24 aktører som fyller rollene og koret i år. Samtidig har vi en barnegruppe som jobber parallelt, og gradvis syes inn.



Liv Marit H. Vinje som Prinsesse Pyritt.



Jon Erik Grøset som Drittungen.





Billetter fås kjøpt hos ticketmaster på nett, eller telefon 22 82 81 97



Presiserer at oppmøtet er senest 18.00 utenfor Gammelgruva, siden det tar litt tid å skipe alle sammen inn til Fagerlisalen. Selve forestillingen starter 18.30. Parkering er å foretrekke på Løkken sentrum.



Etter forestillingen er det fest i Løkken kulturhus (best kjent under Idrettsbygget), for den som føler behov for dans og moro etterpå.





Her kommer en innføring av universet "Bål i Gulfjell" - en salig, og skjevt fordelt blanding av historiske fakta, og fantasi:

Om Gulfjell og Løkken Verk

Det er mange gruver i området rundt Løkken Verk, og ingen vet helt nøyaktig hvor inngangen til Gulfjell er. Det vi vet er at driften strekker seg tilbake til 1600-tallet, og at utviklingen har fulgt noenlunde samme forløp som Orkla Grube Aktiebolag (med forløpere) sin virksomhet. Under 1. verdenskrig ble norsk svovelkis solgt og brukt i tysk krigsindustri fram til 1916 da Storbritannia presset igjennom et eksportforbud til Tyskland på en rekke krigsviktige varer. For Orkla sin del var det derfor bare de to første årene av krigen som var virkelig gode tider. Fra 1916 kunne de bare selge til den ene siden av skyttergravene, noe som selvfølgelig ødela mye av moroa. Gulfjell derimot, var og er et selvstendig monarki, og var følgelig ikke bundet av dette eksportforbudet. Her var det full guffe helt frem til høsten 1918, der vår historie begynner.

I Gulfjell regjerer Dronning Marmor, som er enke etter den legendariske Kong Marcus fra Wallenberget. Dronningens barnebarn, Prinsesse Pyritt, har lært at gulnissenes viktigste oppgave er å selge svovelkis til menneskefolka slik at de kan forsvare seg mot dem som vil dem vondt. Men hun vet ikke at menneskene har en lei tendens til å ville hverandre vondt, og at dette er ganske lønnsomt for gulnissene. I Dronninghula og andre fornemme strøk av Gulfjell bor også Prinsessens venner; Furte, Kylling og Kverke. Dessuten møter vi andre personligheter som gamle mester Slimål, og finansanalytiker Gordon Gekkogekko på børsloftet med sine to finansminisser Siv og Siv.

Dypere ned i fjellet er det helt andre forhold. Her lever og jobber arbeiderklassenissene i arbeidernisseklassen. De som dannet og lydig følger Nissebasens ordre bor i hygieniske, moderne og arkitekttegnede huler i nærheten av arbeidsplassen. De mindre privilegerte blir henvist til Luftegården, et inngjerdet område utenfor fjellet der arbeidsnissene med familier lever under ytterst kummerlige forhold. Her i Luftegården bor reisenissegutten Drittungen sammen med søsteren Snørrungen og foreldrene Trellmor og Trellfar. Trellmor er gravid med Lausungen, noe som er ganske imponerende siden både Trellmor og Trellfar ble rutinemessig tvangssterilisert ved ankomst til Gulfjell for ca. 10 år siden. Trellfar tar seg av de farligste sprengningsjobbene i gruva, og Trellmor utgjør hele støtteapparatet som lyddemper, skytematte og ventilasjonsanlegg. Til tross for denne tilsynelatende idyllen bærer Trellmor og Trellfar på opptil flere vonde hemmeligheter. Familiens eldste sønn, Dauingen, ble tvangsrekruttert til den tyske hær og befinner seg et eller annet sted i skyttergravene på vestfronten. De må jobbe i gruva for å fø familien, men de vet også at kisen fra Gulfjell blir til sprengstoff og gass som før eller senere vil bli Dauingens død.

Britene prøver stadig å skaffe seg enerett på kisen fra Gulfjell, men Dronning Marmor sender i all hemmelighet en skipslast som nødhjelp til Tyskland for å holde krigen i gang lengst mulig. Om bord på dette skipet er både Drittungen og Prinsesse Pyritt som blindpassasjerer. De har sine egne planer og sine egne grunner til å blande seg inn i historiens gang – og det gjør de.

At våre venner fra Gulfjell på en og samme dag blir vitne til både den historiske julefreden på vestfronten (1914) og undertegnelsen av Versaillestraktaten (1919) er et utslag av kunstnerisk frihet, for i likhet med Nå-Kors tidligere historiske spel har også dette et avslappet og tilbakelent forhold til historiske fakta.

Manus er skrevet av Hans-Victor Wexelsen som også har regi på voksengruppa. Barnegruppa ledes av Tonje Opøien, Nina Bolme og Stine Hegle.

Også i år har vi profesjonell hjelp med Jo Ranheim som musikalsk leder og Anett Hjelkrem som koreograf. Løkken Lyd tar seg av lyd og lys.



Tekst: Nå-Kor

Alle foto: Stine Aasløkk

Nå-Kor er medlem av Trollheimsporten.