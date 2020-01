Pubkonsert med Per Aarsund

- Det er ekstra gøy når artister tar kontakt for å få kunne spille i Rindal. Og da Per Aarsund ringte var det bare å svinge seg rundt for å finne en egnet plass, forteller Tom Godtland, som har et stort nettverk innen musikk.

Dermed tar Per med seg sine musikkvenner Rune Eide og Jo Inge Nes til Rindal. Både Rune og Jo Inge er godt kjente musikere i regionen. De ønsker skape magi og godfølelse på 3 venner lørdag 25. januar.



Samfunnsengasjement

Per Aarsund har gjort seg markert verden rundt. Han skrev blant annet hyllestsangen om svenskkurdiske Fadime Sahindal som ble æresdrept av sin far i 2002. Han framførte sangen live under Fadimegalaen i 2016 på Berns i Stockholm, og i Den svenske Riksdagen i 2017 under en internasjonal konferanse mot hedersvold. Han var også goodwillambassadør i Norge for GAPF (Gløm aldri Pela och Fadime) i 2016. Fikk stortingsrepresentant Jenny Klinge til å dele ut EP-en med “Fadime Sahindals song” til alle politikerne på Stortinget, for å belyse problematikken med æresvold i Norge.



Har støttet følgende organisasjoner økonomisk ved salg av plater og med konserter: MOT, Kreftforskningen på St. Olavs hospital, Røde Kors flyktninghjelpen, Svenske GAPF og flerbrukshall i hjembygda Straumsnes.



Nytt album

Hans nyeste album “Hele veien fram” ble gitt ut 15. november 2019 på alle digitale plattformer.



Har ytterligere tre album ferdig innspilt som vil komme årlig. Musikere som Arne Moslåtten, Tommy Haltbakk, Veslemøy Solberg, Sven Ohrvik, Mari Persen, Jo Inge Nes, Kyrre Sætran, Skjalg Raaen, Vegard Bjerkan, Gjermund Silset, Øystein Sandbukt og amerikanske James Burton med flere har bidratt på tidligere og kommende album.

Per Aarsund står bak samfunnsengasjerte sanger som “Bunadsgeriljavisa” (til støtte for Bunadsgeriljaen) og “Rausandvisa” (til støtte for aktivister og bygdefolk rundt Sunndalsfjorden mot det planlagte nasjonale giftdeponiet på Rausand i Nesset kommune).



Gitarlegende

I 2018 hadde Per Aarsund besøk i studio av gitarlegenden og Elvis Presleys tidligere musiker James Burton. «The king of the Telecaster» spilte inn gitar på låtene “Drømmehatten” og “Hei, kjære soldat”, som blir å høre på et av Aarsunds kommende album.

- You make good songs, I can’t get them out of my head, var attesten fra James Burton til låtsnekkeren Per.



Aarsund er blitt spilt i radioprogrammer som “Norsk på norsk”, “Norsktoppen”, “Store norske” og “På dansefot” i NRK P1, og utallige ganger på NRK Møre og Romsdal, Ordentlig Radio, Nea Radio, Radio Kristiansund, Radio Randsfjord med flere.



Hvem er Per Aarsund?

Per Aarsund er byggmester av yrke og driver firmaet 3-bygg AS på Tingvoll. Han tok opp musikktråden etter at han fylte 40 år, og har gitt ut på CD “Du Nordmøre” (2005, singel), “Ei natt e forbi” (2007, EP), “Fri sjel” (2009, album), “Pil i hjerte” (2012, album), “Fadime Sahindals song” (2016, EP), “Stormkast” (2018, album), “Hele veien fram” (2019, album). Digitale singler: “Bunadsgeriljavisa”, “Visa om jakta Johanna”, “Rausandvisa”, “Sommer og herlig sol”, “Hjertedop”, “Hele veien fram”, “Drømmehatten”, m.fl.

Per og musikerne hans spiller for øvrig i Bøfjorden den 26. januar.