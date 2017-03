Prosjektleder – fiber

Arbeidsoppgaver:

• Planlegging, koordinering og dokumentasjon av fiberutbygging

• Oppfølging av fiberprosjekter hele veien fra plan- til driftsfase

• Bidra til effektiv og lønnsom prosjektgjennomføring med fokus på økonomi og kvalitet

• Utarbeidelse av arbeidsunderlag for montører og graveentreprenører

• Lokalt ansvar for ressursstyring tilhørende prosjektene

• Ansvar for lager, logistikk og innkjøp

Kontorsted: Fannrem.

Les mer på Svorkas nettsider.