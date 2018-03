Prosjekterte leiligheter i Bøfjorden

Bildet over: Åke Olsson er en engasjert mann som nå ser fram til å få solgt de siste fire prosjekterte leilighetene i Elvanesset i Bøfjorden.

Over det som i dag er kjent som Elvanesset Restaurant i Bøfjorden er det nå prosjektert 6 flotte leiligheter. Åke Olsson forteller til Trollheimsporten at han og Målfrid Bøklepp har som drøm og selv kunne flytte dit. De ønsker å bo i en av leilighetene på sommerstid, og på grunn av helsemessige årsaker dra til varmen på vinteren. Bror til Åke, bor i dag i syden, men han ønsker å kunne ha et sted å reise til i Norge. Og dermed var allerede to leiligheter solgt. I følge Åke Olsson ønsker de å selge to leiligheter til, før de starter prosjektet.

Det er prosjekter 6 flotte leiligheter i sjøkanten på Elvanesset.

Lørdag 17.mars blir det visningsdag på Elvanesset i Bøfjorden. Restauranten vil servere gratis kake og kaffe til alle som kommer på visningsdagen. Og det blir da også mulighet til å hilse på de nye driverne som starter sesongen på restauranten dagen før.

Åke Olsson er en ivrig og engasjert mann, som ønsker å sette Bøfjorden på kartet. I tillegg til å få bo så nær sjøen, er det også kort vei til flott turterreng i skog og fjell, kan han fortelle. Samtidig har også Olsson bidratt til å gjøre det enda mere attraktivt med båthavn, camping og restaurant. Og han kan også fortelle at det nå jobbes med å få anlagt et svømmebasseng med barnebasseng i forbindelse med området. Åke Olsson presiserer også at det finnes mange fine aktivitetstilbud i Bøfjorden, både sommer som vinter.

Og det blir ny festival til sommeren, kan Åke Olsson fortelle. I fjor holdt Elg en flott konsert ute på brygga i båthavna. I år, 28.juli, kommer Jo Sverre, forteller Åke. Olsson forteller at han er både glad og takknemlig for at så mange støtter opp, og at samarbeidet med både hyttefolk og bygdefolk gir giv og optimisme.